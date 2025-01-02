Детали передает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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О чем свидетельствует операция ГУР по уничтожению вертолетов Ми-8

Конечно, ГУР пишет новейшую историю. Ведь операция по уничтожению вражеских вертолетов с надводных дронов Magura V5 удивительная.

Аналитики Defence Express подчеркнули: чтобы достичь успеха, надо было усовершенствовать все элементы, начиная от системы управления морскими дронами и заканчивая адаптацией ракет Р-73 к использованию в условиях морской среды.

И работы по совершенствованию ракетного варианта морских дронов Magura V5 дали свой результат. Более того, удалось выжать максимальную эффективность.

Россияне оказались на пути наших дронов не просто так. Скорее всего, они были привлечены к патрулированию акватории Черного моря.

Враг решил, что патруля из трех Ми-8 будет достаточно. Но жестоко ошибся.

Операторы морских дронов переиграли врага и на уровне тактической подготовки, и это в свою очередь дало возможность в полной мере раскрыть те технические усовершенствования, которые были проведены на ракетном варианте морских дронов Magura V5,

– подытожили аналитики.

Интересно, что пропагандисты подтвердили потерю своих экипажей. Говорят, что это самая большая одномоментная потеря лучших пилотов с 2022 года. Но показания крымчан в сети о моменте сбивания подчищают (бой произошел в районе Тарханкута).