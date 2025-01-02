Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу “Group 13” за допомогою оснащених ракетами морських дронів “Magura V5” знищили два російські гелікоптери Мі-8.
За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.
Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись.
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Рекорд оновлено — ракетні "Магури" у Чорному морі знищили два гелікоптери
Біля Криму дрони "Магура" ліквідували два російських гелікоптери. Вперше в історії морські безпілотники змогли знищити повітряну ціль.
Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу “Group 13” за допомогою оснащених ракетами морських дронів “Magura V5” знищили два російські гелікоптери Мі-8.