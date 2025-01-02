Про це заявив офіцер бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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План блискавичного наступу вдалося зірвати

Замість того, щоб у ключовий момент повністю залучити весь свій значний наступальний потенціал, противник використовує його поступово, уже протягом кількох місяців.

Імовірно, силами наших захисників вдалося зірвати план противника – блискавичний наступ по всій лінії бойового зіткнення,

– зазначив Черняк.

Він сказав, що зараз ситуація на полі бою залишається надзвичайно напруженою, проте "все могло бути набагато гірше".

Стараємося тримати визначені рубежі,

– додав офіцер.

До слова, в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що Покровський напрямок – один із найзапекліших на фронті. Там росіяни продовжують наступати групами, накопичуючи особовий склад. Вони намагаються просунутися до міста Покровськ через сусідні населені пункти. Сили оборони готуються до будь-якого розвитку подій на цьому напрямку.