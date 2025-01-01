Інститут вивчення війни (ISW) опублікував новий звіт 1 січня 2025 року. 24 Канал переказує основні висновки з документа та показує оновлені карти боїв.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 1 січня
- Українські сили просунулися в Курській області 31 грудня. Сили спеціальних операцій України (ССО) опублікували геолокаційні кадри, які вказують, що вони захопили Кругленьке на південний схід від Кореневого, яке раніше утримували північнокорейські та російські сили.
- Російські війська продовжували наземні атаки в Харківській області в напрямку Козачої Лопані, поблизу Липців і Вовчанська 30 і 31 грудня, але не зробили жодного підтвердженого просування.
- Українські та російські сили просунулися на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися в північних Тернах, а російські війська – в південних Тернах.
- Російські війська просунулися поблизу Сіверська. Геолокаційні кадри ще від 24 грудня показують, що вони, ймовірно, захопили Івано-Дар'ївку.
Бойові дії в Україні та Росії за 31 грудня / Карти ISW
- Росіяни просунулися в Часовому Ярі. Геолокаційні кадри від 27 грудня показують, що вони пройшли до вулиці Лермонтова. На Торецькому напрямку росіяни підтверджених просувань не зробили.
- На Покровському напрямку 31 грудня російські війська, ймовірно, захопили Новоєлизаветівку, про що заявляли воєнкори з обох сторін. Росіяни ще стверджували, що захопили Воздвиженку і Вовкове, але ISW не знайшов підтвердження цьому.
- Російські війська просунулися на західну околицю Курахівської теплоелектростанції (ТЕС), зокрема із позицій у Старих Тернах. Але малоймовірно, що вони захопили всю ТЕС.
- На Вугледарському напрямку підтверджених успіхів росіяни не досягли. Так само у районі Великої Новосілки, на заході Запорізької області та на Дніпровському напрямку.