Институт изучения войны (ISW) опубликовал новый отчет 1 января 2025 года. 24 Канал пересказывает основные выводы из документа и показывает обновленные карты боев.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 1 января
- Украинские силы продвинулись в Курской области 31 декабря. Силы специальных операций Украины (ССО) опубликовали геолокационные кадры, которые указывают, что они захватили Кругленькое к юго-востоку от Коренево, которое ранее удерживали северокорейские и российские силы.
- Российские войска продолжали наземные атаки в Харьковской области в направлении Казачьей Лопани, вблизи Липцев и Волчанска 30 и 31 декабря, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- Украинские и российские силы продвинулись на северо-запад от Кременной. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись в северных Тернах, а российские войска – в южных Тернах.
- Российские войска продвинулись вблизи Северска. Геолокационные кадры еще от 24 декабря показывают, что они, вероятно, захватили Ивано-Дарьевку.
Боевые действия в Украине и России за 31 декабря / Карты ISW
- Россияне продвинулись в Часовом Яру. Геолокационные кадры от 27 декабря показывают, что они прошли до улицы Лермонтова. На Торецком направлении россияне подтверждённых продвижений не сделали.
- На Покровском направлении 31 декабря российские войска, вероятно, захватили Новоелизаветовку, о чем заявляли военкоры с обеих сторон. Россияне еще утверждали, что захватили Воздвиженку и Волково, но ISW не нашел подтверждения этому.
- Российские войска продвинулись на западную окраину Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС), в частности с позиций в Старых Тернах. Но маловероятно, что они захватили всю ТЭС.
- На Угледарском направлении подтвержденных успехов россияне не достигли. Так же в районе Великой Новоселки, на западе Запорожской области и на Днепровском направлении.