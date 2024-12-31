Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Зазначається, що аналітики ISW посилаються на інформацію від одного з російських військових блогерів.

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Як російські окупанти охороняють кордон

Військовий блогер стверджував, що російські війська розгорнули "серйозні" сили для захисту кордону та сформували окреме угруповання для охорони кордону.

В Інституті вивчення війни зазначили, що не мають змоги самостійно перевірити ці заяви.

Інший пов'язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що набір російських добровольців стрімко збільшився з початку вторгнення України в Курську область. Він зазначив, що біля Суджі на Курщині також воює багато засуджених, зокрема колишні бійці "групи Вагнера". Російські ув'язнені беруть участь у війні проти України в рамках російського проекту "К", однак блогер не уточнив подробиці цього проекту.

До слова, раніше стало відомо, що Росія поповнює свої лави для війни проти України, набираючи не лише контрактників, але й злочинців та боржників. Зокрема нещодавно у Росії набув чинності закон, за яким військовослужбовцям, які підписали контракт після 1 грудня 2024 року, списують заборгованість за кредитами.