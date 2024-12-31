Так, нещодавно у світ вийшло інтерв'ю очільника МЗС Росії Сергія Лаврова прокремлівському виданню. У ньому чиновник заявив, що Москва не братиме участі у самітах миру в жодному форматі. Таку позицію він пояснив тим, що, буцімто, Україна бажає присутності росіян на заході, аби виставити їм ультиматум, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Кремль вигадує нездійсненні умови, аби зірвати перемовини

Також Лавров повторив вимогу Росії, щоб Україна відмовилася від свого права на суверенітет і територіальну цілісність як передумову для початку мирних переговорів.

Дипломат наголосив, що Москва не братиме участі в жодних переговорах щодо припинення війни в Україні, якщо Київ не відмовиться від завдання повернути свою територію до міжнародно визнаних кордонів 1991 року, яке Лавров назвав "ультиматумом".

Кремль, імовірно, намагається нав’язати Україні нереалістичні вимоги, які порушують міжнародне право, щоб завадити законним добросовісним переговорам,

– вважають аналітики.

Також в Інституті вивчення війни заявили, що Москва хоче примусити Захід тиснути на Україну, аби та пішла на територіальні поступки на користь Росії.

ISW впевнений, що Росія не зацікавлена ​​в добросовісних переговорах з Україною і продовжуватиме домагатися її повної капітуляції.

До слова, у Путіна прокоментували ймовірність швидкого миру в Україні.