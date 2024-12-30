Нещодавно у МЗС розповіли, що Україна завершила підготовку до другого Саміту миру, залишилося провести додаткову організаційну роботу. У відомстві наголосили, що Київ прагне конкретних результатів, а не просто проведення заходу, і чекає на об'єднану позицію всіх країн, передає 24 Канал.

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Чи братиме участь у Саміті Росія

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю провладному виданню висловився щодо участь Росії у другому Саміті миру. Він заявив, що країна-агресорка не планує брати участі у саміті в "жодному форматі".

Очільник ворожого МЗС сказав, що, мовляв, Україна хоче запросити представників Росії лише для того, аби висунути Москві ультиматум.

Я багато разів пояснював, що ми не збираємося брати участь у "саміті миру", навіть якщо отримаємо запрошення,

– відрізав Лавров.

На початку грудня президент Зеленський заявив, що Київ запросить Росію на другий Саміт миру. Він додав, що присутність країни-агресорки на заході прагнуть й інші лідери світу. Водночас політик скептично налаштований щодо готовності Москви брати участь у саміті і взагалі її налаштованості на мир. Зеленський впевнений, що "Росія зробить все, щоби скасувати Формулу, скасувати проведення Саміту та потім скасувати свою можливість бути присутніми на другому Саміті".