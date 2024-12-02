Про це він розповів у інтервʼю для Kyodo News, повідомляє 24 Канал.

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Чи буде Росія на другому Саміті миру

Президент зазначив, що ми хочемо бути і намагаємось бути дуже послідовними.

"Після першого Саміту ми домовились, що проведемо відповідні конференції з кожного із пунктів Формули миру і підготуємо вже детальний документ до кінця листопада. 9 конференцій, де були десятки країн – понад 50 країн", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що всі дев'ять конференцій проведено і документ готовий та детальний і він опрацьований.

"Але, як я завжди говорив, Росія зробить все – буде багато різних пропозицій з різних сторін і країн, щоби припинити можливість життя Формули миру і життя Саміту миру і вони зараз з цим працюють", – зазначив лідер України.

За словами Зеленського, для нас дуже важливо – документ готовий і Україна чекає об'єднаної позиції всіх країн і після інавгурації президента Трампа ми очікуємо його відношення до цього документу. Гарант вказав, що Україна цим документом поділиться з усіма країнами, які підтримували Формулу і які не підтримували.

Він наголосив, що для нас бажано знати думку кожної країни. І тільки тоді, попрацювавши над цим документом, почувши реакцію країн, ми будемо готові до наступних кроків, вважає Зеленський.

Ми не відмовляємось від своєї позиції, як всі лідери і хотіли, на другому саміті повинна бути Росія. Ми їх запросимо, але я хочу нагадати країнам, які ще вагалися бути на першому Саміті без Росії або не бути – я їм казав, ви побачите Росія зробить все, щоби скасувати Формулу, скасувати проведення Саміту і потім скасувати свою можливість бути присутніми на другому Саміті,

– зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Росія не цікавиться в закінченні війни і Путіна не цікавить мир.