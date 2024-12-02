Об этом он рассказал в интервью для Kyodo News, сообщает 24 Канал.

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Будет ли Россия на втором Саммите мира

Президент отметил, что мы хотим быть и стараемся быть очень последовательными.

"После первого Саммита мы договорились, что проведем соответствующие конференции по каждому из пунктов Формулы мира и подготовим уже детальный документ до конца ноября. 9 конференций, где были десятки стран – более 50 стран", – сказал Зеленский.

Он отметил, что все девять конференций проведены и документ готов и детальный и он проработан.

"Но, как я всегда говорил, Россия сделает все – будет много разных предложений с разных сторон и стран, чтобы прекратить возможность жизни Формулы мира и жизни Саммита мира и они сейчас с этим работают", – отметил лидер Украины.

По словам Зеленского, для нас очень важно – документ готов и Украина ждет объединенной позиции всех стран и после инаугурации президента Трампа мы ожидаем его отношение к этому документу. Гарант указал, что Украина этим документом поделится со всеми странами, которые поддерживали Формулу и которые не поддерживали.

Он отметил, что для нас желательно знать мнение каждой страны. И только тогда, поработав над этим документом, услышав реакцию стран, мы будем готовы к следующим шагам, считает Зеленский.

Мы не отказываемся от своей позиции, как все лидеры и хотели, на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим, но я хочу напомнить странам, которые еще колебались быть на первом саммите без России или не быть – я им говорил, вы увидите Россия сделает все, чтобы отменить Формулу, отменить проведение Саммита и потом отменить свою возможность присутствовать на втором Саммите,

– отметил президент.

Зеленский отметил, что Россия не интересуется в окончании войны и Путина не интересует мир.