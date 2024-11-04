Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Отмечается, что сейчас Украина разрабатывает формулу мира Владимира Зеленского "с очень четкими шагами по каждому пункту".

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Когда состоится второй Саммит мира

По словам Андрея Ермака, власть в Украине никогда не говорила о конкретной дате проведения будущего саммита.

Мы говорили об условиях, которые должны быть для того, чтобы он состоялся, потому что второй саммит должен закончиться конкретным результатом,

– пояснил он.

Руководитель ОП подчеркнул, что Украина должна делать свое дело. Однако в то же время остается много факторов, которые играют роль: в частности американские выборы, влияющие на весь мир и особенно на Украину.

Но все же важно с нашей стороны не ждать ничего, а делать каждый день, каждый час все возможное. Именно поэтому я считаю, что, безусловно, второй саммит состоится,

– подчеркнул Ермак.

К слову, ранее Андрей Ермак заявлял, что украинская власть готова начать переговоры о мире с Россией при условии, если войска страны-агрессора отойдут на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.