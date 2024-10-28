В разговоре с 24 Каналом юрист, аналитик Андрей Вигиринский объяснил, что означает новое заявление руководителя ОПУ.

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Изменилась ли позиция относительно переговоров

С точки зрения возможностей развития событий на поле боя заявления Андрея Ермака не является предпосылкой изменения украинской позиции, или вообще начала коммуникации. Аналитик отметил, что это предположение о желаемом, которого Украина хотела бы достичь как промежуточное звено для того, чтобы начинать говорить с позиции силы.

Напомним, что мирный план, которого придерживается Украина, предусматривает возможность начала проведения коммуникации только после того, как войска врага будут выведены на границы границ 1991 года, а не 2022 года.

То есть моментом начала переговоров может быть отвод войск до линии разграничения, которая существовала до 24 февраля 2022 года. В этой части публичное появление Ермака на динамике трех месяцев вроде бы видоизменилось,

– отметил Вигиринский.

Однако этот тезис не новый, он звучал от президента Владимира Зеленского. Затем от него отказались на фоне Курской операции и сейчас он появляется снова.

Сейчас украинское медийное пространство будет пытаться найти, действительно ли у нас меняется позиция, или не становится более мягкой и конструктивной,

– сказал аналитик.

Впрочем, ключевая проблема в том, что изменилась позиция России к 4 областям Украины – Кремль считает их присоединенными к своей территории. По состоянию на начало 2022 года, ни Луганская, ни Донецкая область не были присоединены к России вопреки международному праву. О Запорожье и Херсонщине вообще речь не шла.

Кроме того, несмотря на то, что российская пропаганда и Владимир Путин лично рассказывал, что вопрос Крыма решен в финальной редакции так называемых Стамбульских договоренностей вопрос Крымского полуострова был возвращен в дипломатическую повестку.

Сейчас вооруженные силы Россия физически находятся на территории Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, расширяют плацдарм оккупации в Луганской и Донецкой.

К слову, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что прежде чем начинать переговорный процесс с россиянами нужно перенести войну на территорию России, наносить больше ударов по российской территории и получить еще больше техники.