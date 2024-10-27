Киев против замораживания войны, потому что хочет ее завершения, объяснил Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera. Выборы в Украине проведут, как только закончится война.

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Готова ли Украина к миру в обмен на территории

Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а лишь о необходимости принять международно признанные границы. Но это правда, что он был готов вести переговоры, исходя из ситуации накануне российского вторжения. Для нас Крым и Донбасс остаются украинскими, они не подлежат обсуждению. Мы против замораживания войны, мы хотим ее завершения. Нас успокаивает тот факт, что страны Глобального Юга также осуждают российское вторжение и силовой захват территорий. Однако для того, чтобы начать переговоры, нам нужно вернуться к ситуации, которая была до первого выстрела российской пушки в четыре часа утра два года назад. Тогда мы будем говорить о том, как восстановить наш суверенитет до границ 1991 года,

– сказал Ермак.

Работу над Формулой мира завершат в начале ноября. Тогда Киев "будет готов выслушать другие инициативы, такие как инициативы Китая, Бразилии, Южной Африки и так далее, чтобы интегрировать их в нашу".

Относительно слов Путина о том, что Украина должна признать "реалии на земле", то есть фактически отдать России оккупированные территории, Ермак высказался достаточно резко.

"Мне безразлично, что говорит этот агрессор! Мы не можем строить мирное предложение под влиянием тех, кто хотел этой войны. Мы будем готовы к международной конференции, когда почувствуем себя сильными и будем иметь поддержку со стороны Глобального Юга для переговоров с Россией", – заявил он.

На вопрос журналиста, означает ли это, что конференция переносится на следующий год, глава ОП сказал, что "мы сделаем это, когда будут соответствующие условия, надеюсь, как можно скорее".

Вступление Украины в НАТО, по убеждению Ермака, нужно, поскольку Украина помнит невыполнение Будапештского меморандума. Поэтому "единственной конкретной гарантией является членство в НАТО". Согласно нескольким десяткам подписанных двусторонних соглашений по безопасности, каждая страна поддерживает вступление Украины в НАТО в ближайшие годы.

Ермак о смысле Курской операции

Да, после трех лет трудно продолжать воевать. Я это хорошо знаю. Именно поэтому мы работаем над переговорами. Однако в Курске мы продемонстрировали слабость россиян,

– ответил он на вопрос об усталости солдат.

Украина продолжает войну и не собирается сдаваться.

"Как иначе мы можем объяснить это семьям наших погибших? Мы должны сдаться россиянам, потому что европейцы устали? Это наша страна, наша земля. Давайте продолжать, один день мы теряем, а другой – наступаем", – объяснил руководитель Офиса президента.

Ермак убежден, что Курская операция была не зря.

"Наше военное руководство приняло решение с учетом ситуации, и я считаю, что они были правы. Курск разрушил российский нарратив и поставил под сомнение силу Путина. У нас нет альтернативы, война продолжается", – подытожил он.