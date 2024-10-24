Политологи считают, что саммит БРИКС прошел для диктатора неудачно. Страны заняты собственными интересами и не поддержали ряд предложений российского лидера.

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Путин об Украине: Зеленский предлагал переговоры

Якобы через Турцию россиянам предложили переговоры с Украиной. Путин согласился, но Зеленский отказался на следующий день.

По мнению диктатора, Киев не хочет переговоров, потому что тогда придется отменить военное положение и провести выборы. Да и вообще, Киев "не раз срывал переговоры".

Но из-за больших потерь Украине придется сесть за стол переговоров, считает Путин. Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине на основе "реалий на земле". Это означает, что Украина должна признать оккупированные территории российскими, поэтому "мяч на стороне Киева".

Как в мире относятся к войне в Украине, по мнению Путина

Страны БРИКС настроены на то, чтобы "конфликт" закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами.

Также Путин верит в то, что Трамп способен закончить войну в Украине. От следующей администрации США зависит то, как Вашингтон и Москва будут строить отношения. Но "если не хотят – то и не надо".

Трамп не угрожал Путину.

А вот Запад он обвиняет в эскалации – как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Однако Россия якобы готова к такой эскалации.

Почему Путин начал войну

Он признал, что никто не нападал на российские города. Но страна была якобы в худшем положении, ведь Запад указывал России место. Она могла перейти "в разряд второстепенных государств, которые выполняют исключительно функцию сырьевых придатков".

Расширение НАТО на восток Путин назвал несправедливым и обвинил Запад в несоблюдении обещаний. И, конечно, заявил, что Майдан финансировали из-за рубежа.

Более того, "военные из стран НАТО принимают непосредственное участие в конфликте".

Ситуация на Курщине

Согласно заявлению Путина, там блокированы две тысячи украинских военных. Россияне уже начали уничтожать их.

Еще он выдумал потери Киева в Курской области, которые якобы составляют 26 тысяч человек за месяц.

Путин о войсках КНДР в Украине

"Снимки вещь серьезная, если они есть, то что-то отражают", – так он прокомментировал спутниковые фото, которые показывают присутствие северокорейских войск.

Диктатор вспомнил соглашение между Россией и КНДР. Он уверен, что корейцы серьезно относятся к своим обязательствам – вероятно, намекая на пункт 4, согласно которому, Ким Чен Ын должен поддержать Путина в войне и наоборот.

Относительно вопроса о дальнейших действиях корейской армии Путин отмахнулся в духе "посмотрим, это наше дело".

Итоги пресс-конференции в нескольких словах

В целом выступление российского лидера было в духе советских идеологем "кругом одни враги, но мы не сдаемся". Путин назвал экономику ЕС рецессивной, а вот российская экономика, по его убеждению, растет.

БРИКС на стороне Кремля, российская армия движется вперед на всех направлениях и "уверенно действует", Москва не отворачивается от мира, но безопасность России для Путина главное, ведь она не может существовать без суверенитета.

Нет смысла угрожать России, нас это только бодрит,

– завершил он.