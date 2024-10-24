У России было несколько главных направлений. О них поговорим далее.

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Чего Россия хотела от БРИКС

1. Борьба с санкциями и выстраивание на основе организации экономической системы, которая сознательно не реагирует на попытки США и ЕС вводить санкции в отношении ряда государств. Для Владимира Путина было крайне важно получить нечто подобное резкой антизападной декларации.

2. Сформировать договорную базу кредитования и системы передачи технологий внутри БРИКС.

Проще говоря, попытаться угрожать созданием "берлинской стены" в экономике, где незападные государства будут использовать прежде всего собственную технологическую базу, которая с годами будет отдаляться от условно "западной". Что создаст предпосылки условной "берлинской стены" и в мировой политике.

3. Заявить о дедолларизации и, по возможности, анонсировать новую "цифровую валюту". Причем в этом направлении активно работала и информационная машина, убеждая аналитиков и политиков, что это дело решенное. Доходило до смешного, когда серьезные аналитики, ссылаясь на контакты с "западными коллегами", пытались в этом убеждать и меня.

4. Важное и политическое – сыграть на треке расширения БРИКС для того, чтобы добавить в организацию новых членов. Прежде всего тех, кто будет голосовать синхронно с Россией. То есть усилить собственный вес в структуре. Тем более, что печальный опыт потери контроля над ШОС Путин уже имеет.

5. Получить демонстрацию поддержки в войне против Украины. На самом деле произошло несколько иное.

Пройдемся по пунктам в обратном порядке.

Членов БРИКС больше интересует Ближний Восток, чем Украина

Упоминание в финальных документах о недопустимости масштабирования войны. Часть аналитиков в Украине восприняла это как заявление о недопустимости ударов по территории России. Но вспомним, как работает Россия перед важными переговорами, а именно концепцию "эскалация ради деэскалации" и так называемую фланговую дипломатию и периферийные кризисы. Россия с радостью создает дополнительные проблемы в других регионах, чтобы в случае переговоров предложить "решить все в комплексе", где уступки по второстепенным для себя направлениям обменять на уступки по ключевым.

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Африка, Йемен, "ХАМАС", "Хезболла", Иран – спросите о сроках когда началась эскалация. Затем почитайте самого Путина и его окружение. Они говорят о риске масштабирования войны, пытаясь пугать партнеров Украины.

Здесь мы имеем скорее не слишком приятное для Путина заявление, чем соблюдение его линии. Для стран БРИКС, например, проблема Йемена значительно важнее, чем война в Украине. Угроза дестабилизации Ближнего Востока также.

Сюда же добавим отсутствие в документах упоминания о "российских предложениях". Есть заявление о необходимости урегулировать в соответствии с уставом, целей и принципов ООН. А это на минуту и территориальная целостность.

Усиление России в БРИКС отменяется

С этим большая беда. Кремль рассчитывал на Беларусь, Сербию, страны Центральной Азии, Венесуэлу, возможно, африканские государства из зоны российского влияния. Все эти страны могли бы создать пул голосов, что дает возможность России диктовать свою повестку.

Но еще перед саммитом Казахстан вдруг завил, что сейчас членство в БРИКС для него не является ключевой задачей. Остальные государства региона тоже достаточно холодны к этой идее (что может показаться странным, если учесть опыт предыдущего саммита). Беларусь заявляет о намерении вступить, но довольствуется задачей обретения статуса партнера.

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Ответ в позиции КНР и Индии. Китай занят трансформацией ШОС в свою структуру, ограничивая влияние России. Создавать на этом этапе проблемы в БРИКС не намерен. Поэтому государства-партнеры Пекина (даже те, где есть существенное влияние Кремля) резко умерили аппетиты.

Цифровая валюта осталась мечтой Путина

Самая хайповая тема. На самом деле стороны анонсировали увеличение взаимного кредитования в национальных валютах. Что и так происходит и является политикой КНР, Индии и ЮАР по усилению своих валют и политического влияния. Де-факто анонсировано, что денег будет больше. Что логично, учитывая развитие организации.

"Священная корова" Кремля в виде "новой цифровой валюты" так и осталась мечтами Путина и политическими галлюцинациями тех, кто сидит на так называемых российских "инсайдах". Ну и символической купюрой, которую российский президент пытался дарить участникам саммита.

Это не значит, что идея не имеет права на жизнь. Она может быть реализована, но лишь после завершения политики усиления влияния национальных валют КНР, Индии, ЮАР. Или провала настолько сильного, что нужен был новый механизм обеспечения взаимных расчетов. Хотелки Кремля на этом этапе партнеров не интересуют.

То же касается и мировой торговли, санкций. Государства БРИКС, естественно, заявили о проблеме, но не повышали ставки.

Члены БРИКС имеют собственные желания

Итак, БРИКС действительно постепенно трансформируется в международную структуру, аналогичную по своему потенциальному влиянию с G7. Но при этом страны-участницы не желают создавать "антизападный блок". Влияние стран БРИКС растет. Однако организация не превращается в "политический блок", как этого хотелось бы Путину, хотя бы потому, что она объединяет достаточно разные по своей политической системе государства.

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БРИКС действительно постепенно подходит к моменту превращения в мощную систему экономического взаимодействия. Но при этом не имеет желания выступать в роли "политического противника" для стран условно "западной цивилизации". Здесь речь идет скорее о совместном продвижении интересов стран-участниц.

И, наконец, казанский форум БРИКС показал, что страны-участницы не горят желанием предоставлять России площадку для своего геополитического усиления. Россия – часть организации, и сегодня это один голос из девяти. Менять баланс и усиливать возможности Кремля ключевые участники БРИКС не спешат. А вот расширять организацию на следующих этапах, когда Россия уже не сможет формировать "пул зависимых" при голосовании, вероятнее всего.

В 2025 году председательство в БРИКС отойдет, вероятно, Бразилии. И это будет уже совсем другая повестка дня.

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