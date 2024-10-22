"Холодный душ" для России

Не успела работа саммита начаться, а он уже теряет потенциальных партнеров. Без сомнений – это разочарование для Кремля. Более того, российские дипломаты и политические деятели ранее уже успели анонсировать, что Казахстан якобы подал заявку на вступление в БРИКС. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Заметьте Наказать россиян за международные преступления – миссия (не)возможна?

Однако позиция Казахстана стала как "холодный душ" как для российских пропагандистов, так и для всего БРИКС, который позиционируется как образование, альтернативное проектам "западного мира".

Советник и пресс-секретарь президента Казахстана в своих комментариях четко заявил, что несмотря на предложения президенту Токаеву, вопрос о присоединении не находится на повестке дня и казахская сторона воздерживается от подачи заявки.

Усилила такой политический демарш и Армения. Вице-премьер республики Мгер Григорян подчеркнул, что никакие переговоры о вступлении Еревана в БРИКС не ведутся.

В России уже отреагировали и прибегли к санкциям соответствующего для себя уровня, начав войну против казахских овощей: профильные ведомства страны уже внесли запрет на отдельные позиции казахского импорта. Теперь в Москве размышляют, как "наказать" Армению, которая не только дистанцируется от подконтрольных России региональных объединений, но и не поддерживает те, которые российская сторона развивает совместно с Китаем.

Что означают действия Армении и Казахстана

Во-первых, если Владимир Путин планировал объявить об официальном вступлении указанных стран на саммите в Казани для придания такому акту дополнительного символизма и использования его в пиар-целях – планы сорваны.

Во-вторых, разрушены попытки России использовать БРИКС как площадки для противодействия США и коллективному Западу, а также как альтернативную платформу против традиционных международных организаций. Все это лишь отталкивает других потенциальных участников.

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Особенно, когда такие мероприятия, как собрание в Казани, используются для продвижения российских нарративов и позиции по военной агрессии в Украине. Страны, которые заинтересованы в развитии отношений с США и ЕС, а к таким бесспорно можно отнести Казахстан и Армению, не готовы, чтобы Россия опосредованно использовала их в собственных геополитических интересах и в одностороннем порядке зачисляла их в свой лагерь под предлогом участия в БРИКС.

В таких условиях российская сторона делает еще и "медвежью услугу" Китаю, если в Пекине действительно стремятся привлекать международных партнеров к сотрудничеству. Наличие в БРИКС России как страны-агрессора и позиционирование организации как фактического инструмента войны против миропорядка и Запада – отталкивают другие страны.

В-третьих, остается много вопросов относительно эффективности и перспектив БРИКС в целом. Неоднородность позиции ее участников, слабый уровень экономического взаимодействия в рамках объединения и различные политические подходы ключевых представителей – ставят под сомнение способность организации выступить своеобразным "ЕС" Глобального Юга или тому подобное.

Несмотря на безграничный пафос, пока БРИКС не выглядит как конкурентная организация с четким менеджментом и центром управления, что обеспечит переформатирование мира в интересах КНР или России.

Отказ Казахстана и Армении подавать заявку – лишь дополнительное свидетельство такого тезиса.