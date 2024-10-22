Сегодня Украина делает все возможное, чтобы реализовать седьмой пункт Формулы мира. Но имеет ли наше государство достаточно инструментов и политической воли, чтобы создавать прецеденты и преодолевать закостенелость международного права хотя бы на национальном уровне – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Право на справедливый суд

Несмотря на умышленное лишение врагом украинских граждан основополагающих прав и свобод, Украина обязана гарантировать их россиянам, в частности подозреваемым в совершении международных преступлений. Одним из стержневых в этом контексте является право на справедливый суд, которое обеспечивает восприятие нашего государства как правового и демократического.

Право на справедливый суд предусматривает:

доступность правосудия;

законность и правовую определенность обвинения;

публичность, независимость и беспристрастность рассмотрения дела судом;

разумные сроки производства;

право на защиту;

равенство участников судебного процесса;

состязательность сторон;

защита смежных прав человека и основных свобод.

Сегодня существует ряд вызовов, связанных с обеспечением права на справедливый суд. Среди них и способ уведомления о проведении расследования и судебных заседаний, и преобладающее рассмотрение дел в отсутствие обвиняемого (in absentia), и выполнение защитником своих полномочий, и недостаточное обоснование приговора и меры наказания, и скорость принятия судебных решений.

В то же время, с приобретением Украиной полноправного членства в Международном уголовном суде (далее – МУС) и имплементацией положений Римского статута в национальное законодательство появляются новые острые вопросы привлечения российских преступников к ответственности.

Преступления, которых не было

Сейчас на должном уровне можно продемонстрировать превращение отдельных международных преступлений (пытки, насильственные исчезновения, произвольные задержания, неизбирательные нападения) в целенаправленную политику государства-агрессора против украинских гражданских и военнопленных. В четырех из шести ордеров на арест, выданных МУС, среди оснований для такого решения приводится совершение высшим военным командованием России как военных, так и преступлений против человечности.

В уголовном законодательстве Украины последние появятся только после подписания президентом Украины так называемого имплементационного закона, принятого Верховной Радой Украины 9 октября.

Появление преступлений против человечности в Уголовном кодексе Украины не означает автоматическое наказание соответствующих деяний представителей государства-агрессора. Возникают вопросы обратного действия закона во времени, правовой определенности, доквалификации в существующих уголовных производствах и тому подобное. Иногда Украина "связана" позицией иностранных партнеров и международных экспертов по толкованию принципов справедливого суда. Но практика других государств подтверждает – что мяч находится именно на нашей стороне.

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Отсутствие в национальном праве наказания за преступления против человечности на момент их совершения не является универсально признанным препятствием для привлечения к ответственности. В этом контексте в решении Верховного суда Аргентины об экстрадиции гауптштурмфюрера в войсках СС Эриха Прибке отмечалось, что уголовно-правовая квалификация преступлений против человечности зависит не от воли государств, а от принципа jus cogens. Поэтому должен приниматься во внимание Аргентиной, в национальном праве которой преступления против человечности еще не были отражены.

В решении Верховного суда Канады по делу нацистского командира жандармерии Венгрии Имре Финта судьи пришли к выводу, что "закон с обратной силой, который предусматривает индивидуальное наказание за действия, которые были незаконными, хотя и не были преступными на момент их совершения, является исключением из правила против обратного действия закона". Основанием для признания целесообразности наказания стало то, что преступления против человечности являются наиболее неприемлемыми с моральной точки зрения, а лица, которые их совершали, бесспорно осознавали их аморальный характер.

Справедливость требовала наказания тех, кто совершал такие преступления, несмотря на то, что по национальному праву они не подлежали наказанию на момент их совершения.

Преступления против человечности не являются новеллой для правовой системы Украины. Наше государство ратифицировало две конвенции о неприменении срока давности за военные преступления и преступления против человечности. Также мы активно участвуем в разработке нового международного договора об их преследовании. Украина признала юрисдикцию МУС, в частности, в отношении преступлений против человечности, совершенных на ее территории, поэтому имеет последовательную позицию относительно противоправности и необходимости наказания таких действий.

Неканоническое толкование

Кроме новых, вызовы есть также с толкованием преступлений, которые фигурировали в Уголовном кодексе Украины (далее – УКУ) на момент совершения: военные преступления и геноцид. Что касается первых, существует определенная дихотомия восприятия статьи 438 УКУ национальными органами и международными партнерами.

Последние убеждены, что речь идет только о серьезных нарушениях международного гуманитарного права, которые достигают порога военных преступлений. Зато национальные органы расследования инициируют производство и по другим эпизодам, например – пропаганда службы в вооруженных силах государства-агрессора.

Международное гуманитарное право не запрещает криминализацию "несерьезных" нарушений законов и обычаев войны. Более того. В комментарии Международного комитета Красного Креста (далее – МККК) указано, что от государств "также требуется прекращать все другие нарушения Конвенций".

В варианте к имплементационному Закону, принятого 9 октября, статья 438 была достаточно гибкой для подобного толкования, учитывая угрозу соответствующих противоправных действий российских агентов для национальной безопасности, их динамичность и повторяющийся характер в течение более 10 лет. Однако переименование статьи в "военные преступления" фактически закрывает такую возможность, оставляя вопросом без ответа наказание виновных лиц.

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В уже упомянутом решении по делу Финта сказано: "Хотя от рядового гражданина не ожидается, что он будет подробно знать закон о военных преступлениях, нельзя утверждать, что он или она не были по сути справедливо уведомлены об этом или что они не определены. Каждый человек имеет глубокое осознание того, что такие действия являются неправильными, и их нельзя терпеть, независимо от того, возникает ли такое представление с моральной, религиозной или социологической точки зрения".

Очевидно, превращение украинских детей в российских солдат, милитаризация формального и неформального образования, усиленная военная подготовка подростков силовиками России являются деяниями, которые, учитывая их долгосрочные негативные последствия, должны быть уголовно наказаны хотя и не как военное преступление, но как нарушение законов и обычаев войны.

Россия была предупреждена о возможности подобной ответственности за такие действия ее агентов. Об их противоправности были изданы многочисленные резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Европейского Союза, соображения Комитета ООН по правам ребенка.

На привлеченных лиц были наложены санкции за милитаризованное перевоспитание. Подобные действия со стороны международного сообщества могут служить доказательством преимущественного осуждения милитаризации детей с оккупированных территорий, ее несоответствия принципам гуманности и уважения к миру и безопасности человечества.

Кто накажет за геноцид?

Вероятность наказания российских агентов за геноцид на международном уровне – мизерная. Об этом свидетельствуют выданные МУС ордера на арест, развитие дел в межгосударственных судебных инстанциях и квазисудебных органах. Однако это не означает, что Украина не может иметь успешное производство на национальном уровне.

Своеобразным источником вдохновения для нашего государства может стать дело боснийского серба Николы Йоргича. Немецкие суды всех инстанций широко растолковали понятие геноцида и признали Йоргича виновным в совершении действий с намерением уничтожить защищенную группу не физически, а как социальную общность.

Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ), рассматривая жалобу Йоргича против Германии, сделал вывод, что право на справедливый суд в связи с широким толкованием не было нарушено. ЕСПЧ подтвердил, что "как бы четко ни была написана правовая норма любой системы, включая уголовное право, всегда неизбежно появится элемент судебного толкования. Всегда может возникнуть потребность в разъяснении сомнительных моментов и приспособлении к изменению обстоятельств".

Беспрецедентность российских зверств и потребность в обеспечении справедливости за такие деяния неизбежно приведет или к эволютивному толкованию закостенелого международного права, или же к девальвации международного права как инструмента регулирования международных отношений и превращению реалий мира в "войну всех против всех".

Трендсеттер

Ежедневно украинцы доказывают, что борются за ценности демократического и правового сообщества. На пытки украинских военнопленных мы отвечаем гуманным отношением к российским, на нападения по гражданским объектам, мы реагируем атаками исключительно на военные, поскольку уважаем международное право.

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Но справедливость только тогда настоящая, когда нарушенные права украинцев будут восстановлены. Это требует неординарных подходов к толкованию международного права, которые неизбежно будут вызывать критику.

В случае, если Украина выберет путь толковать нормы права так, как это делали трибуналы 80, 20 или даже 10 лет назад, мы будем иметь значительный круг лиц, справедливость для которых никогда не наступит. Это также не дает действенной гарантии того, что приговоры украинских судов будут выполнены за рубежом.

Процессы на национальном уровне неизбежно будут определять международные. Готовность отстаивать свою позицию поможет Украине не допустить гибридизацию Специального трибунала по агрессии против Украины. Эволюционный, но все так же основанный на уважении к правам человека подход, будет способствовать не только восстановлению прав украинцев, но и прогрессивному развитию международного права.

Когда-то не существовало концепции геноцида, сексуального насилия во время конфликта, ряда других преступлений, но благодаря отчаянности, желанию защитить пострадавших и готовности к экспертной дискуссии сегодня международное сообщество имеет правовые пределы для их преследования.