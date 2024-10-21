"Большие люди обсуждают идеи, средние люди обсуждают события, маленькие люди обсуждают людей", – говорила Элеонора Рузвельт.

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Важное преимущество Плана победы президента

Значительная часть граждан отреагировала на План победы не погружаясь в суть. Для одних все, что делает Владимир Зеленский, по определению – плохо. Для других все, что делает Зеленский, по определению – хорошо. Между этими двумя полярностями есть немалое количество людей, которым важно разобраться.

Для тех, кому важно разобраться, я написал этот текст, а всех остальных очень настойчиво прошу не читать. Начну с того, что напомню, как завершаются великие войны.

Создается видение послевоенного мира. Под это видение формируется коалиция победителей – тех, кто разделяет это видение и готов в него инвестировать. Коалиция победителей разрабатывает стратегию победы как путь воплощения этого видения и выделяет под это ресурсы. Коалиция победителей внедряет стратегию и достигает победы (для этого коалиция должна быть достаточно мощной, иначе можно и потерпеть неудачу). Коалиция победителей становится основой послевоенного мирового порядка и переписывает правила международной безопасности на следующий период – до следующей большой войны, когда кто-то снова захочет бросить вызов мировому порядку.

С этой точки зрения, План победы, который мы увидели, – это первый пункт вышеприведенного пути. Его адресатом являются западные партнеры, которые пока не понимают, как можно было бы организовать послевоенный мир, что делать с Россией, как сплотить Европу, как остановить Китай и тому подобное.

Безусловное преимущество плана – в нем Украина выступает как часть решения, а не как проблема. Сильная сторона плана – он говорит о выгоде и стоимости, а не об эмоциях и моральных обязательствах. Имеет ли план недостатки? Об этом пусть судят те, кто имел доступ и прочитал все приложения.

Именно такой план и нужен для разговора с Западом. То, что они его не воспринимают, объясняется их нежеланием отказываться от собственных стереотипов и неумением прислушиваться к "неважным" нациям, а третью причину объясняю чуть ниже.

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Украинцы не являются целевой аудиторией этого плана

Нам его показали только для того, чтобы можно было в разговорах с Западом ссылаться на поддержку украинского общества и парламента.

Здесь начинаются проблемы. Потому что украинскому обществу и парламенту этого мало. Это не выглядит как План победы для украинского общества, потому что он не отвечает на ключевые вопросы. Более того, этот план в целом не затрагивает внутренние вопросы, возлагая всю ответственность на внешних партнеров. А это в лучшем случае заставляет думать, что общество и парламент в очередной раз сыграли роль молчаливых статистов, а в худшем случае – формирует у части граждан ощущение манипуляции: сейчас нам скажут, что Запад не принял план, поэтому готовьтесь к капитуляции.

А внутренние вопросы у нас есть.

1. Фактическая потеря управляемости государством из-за концентрации власти, микроменеджмент, сворачивание децентрализации, уменьшение роли парламента, отказ от экспертной поддержки и возложение на все более узкий круг людей в управлении большой страной во время ее сложных вызовов.

2. Война требует не только оружия, но и людей. Вопрос мобилизации невозможно решить без вопроса бронирования, а оно основывается на вопросе справедливости, а оно невозможно без решения вопроса ротации, а это требует изменения системы управления войсками. И так далее. Там огромный комплекс проблем, о которых специалисты расскажут вам лучше меня. Все это требует качественной коммуникации вместо нынешней провальной.

3. Поднятие налогов и всеобщая мобилизация, по сути, означают изменение общественного договора. От граждан и налогоплательщиков требуется больше. Возникает вопрос – что они получат взамен. Если ничего – это несправедливо. Граждане и налогоплательщики должны получить реальное преодоление коррупции (прозрачные правила, а не ловлю отдельных персонажей), шаги в направлении верховенства права, а также уменьшение ненужных бюджетных расходов.

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Это только три ключевых вопроса, а на самом деле их больше. Не пишу о куче других вопросов, потому что я в них не чувствую себя достаточно осведомленным.

Обо всем этом в Плане победы не было ни слова. Это означает, что мы увидели не План победы, а половину Плана победы – ту, что для внешнего пользования.

А где вторая половина, и, что для нас с вами? Вряд ли она содержится в секретных приложениях.

Какой должна была бы быть вторая половина плана

Без шуток, если Запад полностью согласится на представленный план, этого недостаточно для победы. Об этом говорят не только украинцы и украинки, но и западные партнеры. Это третья причина, почему Запад воспринял документ прохладно.

Один из ключевых принципов стратегии – внутренний локус контроля. Собственная ответственность. Ответы на все основные вопросы надо искать внутри, а не снаружи. Не может План победы возлагать все задачи на других. Да, без них мы не справимся, но первые пункты должны быть о внутренних изменениях.

Здесь обычно спрашивают: а что ты предлагаешь? Вот мое предложение той половины Плана победы, которой не хватает. Это ответ на вышеупомянутые три вызова, сюда можно добавить ответы на другие вызовы, о которых я не написал из-за недостаточной осведомленности в тех темах.

Создание парламентской коалиции на замену разрушенного однопартийного большинства.

Создание этой коалицией правительства национального спасения.

Восстановление децентрализации в объеме, не противоречащем требованиям военного положения.

Решение комплекса вопросов человеческого капитала для ВСУ: прозрачное бронирование, справедливая (равномерная для регионов, социальных групп и т.д.) мобилизация, понятная ротация и тому подобное.

Сокращение всех ненужных во время войны расходов.

Решение узлов, сдерживающих отечественный ВПК: долгосрочные контракты, льготное кредитование, контролируемый экспорт.

Увеличение финансирования украинской дипломатии, немедленное назначение недостающих послов в ключевые страны.

Немедленная реформа налогового и таможенного законодательства и практики администрирования в сторону прозрачности, однозначности, презумпции невиновности.

Введение личной ответственности правоохранителей и судей за незаконное (признанное необоснованным по решению суда) вмешательство в деятельность предприятий – для начала предприятий ВПК.

Это не план, а лишь очерк его начала. Можно написать гораздо больше, но стартовать можно с этого. Ничего технически невозможного или запрещенного Конституцией в этом перечне нет. Развернуть этот процесс можно за три месяца, достичь результатов – за полгода.

Тогда у нас будет полноценный План победы, а не красивая половинка.

Итак, я всячески поддерживаю представленный президентом План победы, но считаю его половиной плана. Вторая половина необходима безусловно и срочно. Потому что победить в войне без поддержки собственного общества невозможно ни в коем случае.