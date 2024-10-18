На записи можно слышать голос "Тихохода", который с использованием ненормативной лексики общается с одним из пилотов. Среди прочего звучат его фразы: "Имей совесть" и "Я тоже могу ломать через колено". Практически сразу появилось обращение других военных, которые присутствовали на встрече и которые опровергали обвинения и ключевые тезисы их коллег. Однако кто-то постарался и сообщение фейсбук удалил на основании многочисленных жалоб. Но оно сохранено и есть под текстом.

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По версии моих источников в Министерстве обороны и в ВСУ, скандал с "Асгардом" стал лишь поводом для воплощения давнего плана ликвидировать систему наблюдения за фронтом "Очи", которая была бесплатно передана военным, а при ее создании не использовались государственные средства.

Заранее скажу, что конкуренция технических решений внутри Сил обороны приобрела угрожающий характер для самой же обороны. От соревнования идеями у нас перешли к внутренней войне с привлечением народных депутатов, блогеров, проведением информационных атак и тому подобное.

Но обо всем по порядку.

Скандал с пилотами живо подогрели активисты и блогеры. Особой пикантности добавили Орестович и Марьяна Безуглая. Поскольку тема является касательной к критической военной сфере – за развитием событий следят в России, периодически добавляя язвительные комментарии с попыткой разогнать ИПСО.

Кто такой Александр "Тихоход" Дмитриев

Александр Дмитриев – киевлянин, имеет инженерное и юридическое образование. Участник Революции Достоинства, организатор и координатор Общественной стражи Оболони и общественной инициативы "Авто сотня".

Я знаком с "Тиходом" благодаря волонтерской деятельности. Еще в начале российской агрессии в 2014 году он собирал помощь на фронт, а в мастерской "Авто сотни" покупали и оснащали внедорожники под задачи войны. Также мы общались в эфирах о ситуации на зимних дорогах Киева и области, когда он вместе с единомышленниками вытаскивал фуры из снежного плена. Затем несколько лет не пересекались.

А когда началось полномасштабное вторжение и оккупация Киевщины мы делали с ним общее доброе дело на фронте.

Через два года после начала полномасштабного вторжения я узнал, что Александр Дмитриев был инициатором подрыва дамбы в Козаровичах с целью затопления поймы реки Ирпень, чтобы помешать продвижению российской техники на Киев. Идею "Тихохода" согласовал Александр Сырский, который в то время был командующим Сухопутных войск и, в частности, отвечал за оборону Киева. Подробнее можно ознакомиться в материале о неизвестных фактах обороны Киева.

После этого "Тихоход" пошел работать в ВСУ, где создал проект "Очи", который сначала войны объединил тысячи военных БПЛА в единую информационно-коммуникационную систему для совместного использования в интересах Сил обороны.

Военных возмутили матерные слова. Действительно ли это так?

Толчком к нынешней "популярности" Дмитриева стало видео бойцов подразделения "Асгард", которое они опубликовали на своей странице в соцсетях. Это видео начинается с аудиозаписи голоса, как утверждается, Дмитриева. Суть короткого разговора непонятна, поскольку запись состоит из фрагментов. После долгого, но малопонятного вступления начинается основная часть видео. На ней бойцы группы "Асгард" озвучивают свои претензии Дмитриеву.

Претензий у бойцов я насчитал три.

"Гражданское лицо" Дмитриев унижает достоинство военных, потому что разговаривает с ними с использованием нецензурных слов.

Советник командующего Сухопутных войск Дмитриев зашел на территорию режимного объекта, хотя является гражданским лицом.

"Тихоход" якобы "ставил задачи и раздавал указания по перемещению личного состава группы "Асгард".

По нецензурной лексике в украинской армии – ее конечно никто не использует (русский военный корабль, молчать!) Извините за сарказм, оставлю это на усмотрение читателей, а ответственность уже наступит по результатам расследования.

А вот обвинения в том, что гражданское лицо с позывным "Тихоход" раздает указания военным – это действительно интересно. Как такое возможно?

Важно Ядерного джина выпустили из бутылки

Пришлось немного поднять связи и расспросить. Как звучит должность полностью мне не сказал никто, ответив, что это информация с ограниченным доступом. Однако подтвердили, что Александр Дмитриев находится на государственной службе в командовании Сухопутных войск. И объяснили, что это такая же служба в армии, только "без погон". При том, точно, что входит в полномочия Дмитриева на должности не объяснили из тех же соображений.

На вопрос может ли он давать приказы военным – было четко сказано, что приказы военным давать не может, а военные его приказы выполнять не будут. При этом поставили под сомнение, что "Тихоход" раздавал приказы, поскольку это не имело бы никаких последствий, а затем и смысла это делать нет.

Чуть больше света на суть конфликта проливает видео свидетелей, которые присутствовали во время скандального разговора. Это тоже военные, которые имеют принципиально иное отношение к событию. По словам бойцов, разговор на повышенных тонах действительно был, но не на стратегическом объекте, а в бытовых условиях.

"Мы сидели за обеденным столом, разговаривали долго. О мате смешно слышать, потому что на матах мы вообще просто общаемся. Вопрос там был в другом – это старая история подразделения "Асгард", к комплектации и поддержке которого "Тихоход" имеет непосредственное отношение. Он участвовал в его создании и оснащении. Со временем появилось другое видение развития подразделения у одного из старшин группы "Асгард". Какая-то часть бойцов поддержала старшину, но почти все другие боевые пилоты остались в подразделении, изменив название на "Мидгард", – говорит свидетель разговора.

"Так вот, несколько ребят "закусились" на предмет того, кто должен, а кто не должен выходить на боевые задачи, потому что уже 4 месяца там что-то не удавалось собрать их вместе – то на больничных, то не хотим, то не будем, то еще что-то. Вот отсюда и повышенные тона. Но это стандартная история. Не понимаю, кому и зачем нужно было собирать из кусков фраз "Тихохода" какой-то спич, а потом делать из этого скандал в сети", – говорит военный.

Военные рассказали, как происходила беседа "Тихохода" с бойцами "Асгарда": смотрите видео

После заявления нескольких бойцов "Асгарда" мнения аудитории разделились. Одни считают нужным отставку "Тихохода", другие наоборот высказались в поддержку. Например, активист и волонтер Юрий Зозуля заявил, что за операцию подрыва дамбы в селе Козаровичи 26 февраля 2022 года, после чего захлебнулось наступление россиян на Киев, Дмитриеву надо дать высокую награду. И не только за это, а еще и за создание агентурной сети на оккупированных территориях Киевской области в 2022 году, за разработку уникального проекта "Очи" для ВСУ. А также за дронодром, дронкупол, симуляторы F-16 "и много всего, о чем поговорим после войны".

"Тихоход" – это уже легенда инженерных инноваций этой войны, но очень плохо, что эта бессмысленная огласка сделала его известным и для врага. Такие инженеры должны быть "засекречены" как минимум до конца войны", – заявил Зозуля.

После обнародования видео командование Сухопутных войск пообещало тщательно расследовать инцидент и довести выводы до широкой общественности. А на время расследования попросило граждан "воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки этой ситуации, которая может быть неправильной из-за отсутствия полного объема информации и противоречия имеющейся".

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История получила несколько неожиданное продолжение

Часть блогеров, которые выставили смонтированное видео в сеть, вдруг начали говорить об уместности технического решения, которым пользуются Силы безопасности и обороны – а именно национальной системы ситуационной осведомленности "Очи". Инициатором и автором проекта как раз и является Александр "Тихоход". И тут же в своих постах корреспонденты вместе с критикой "Тихохода" начали предлагать альтернативу "Очам" – другую, более позднюю систему "Вежа" (VEZHA), о которой расскажу чуть позже.

Причем, скажем на канале Цензор.Нет в Телеграмм сразу после материала о скандале с советником командующего сухопутными войсками "Тихоходом" было распространено сообщение о системах Delta и VEZHA.

Зачем сообщать в открытых источниках о специфических военных программных комплексах, о которых точно не нужно открыто говорить – непонятно. Но джинна уже выпустили из бутылки.

Сообщение о Дмитриеве и системе "Очи" опубликовала народный депутат Марьяна Безуглая, известная своими провокационными постами на военную тематику и сомнительными заявлениями по ВСУ. В своем посте Безуглая сравнивает "Очи" и VEZHA. Обвиняет "Тихохода" в том, что "в войска продолжают поступать странные боевые распоряжения за подписью Главнокомандующего ВСУ, которые требуют использования только программы "Очи" и запрещают другие системы". Сама же программа, по словам Безуглой, находится в частной собственности. А Дмитриев, мол, активно противодействует любым программным решениям, которые могут составить конкуренцию его продукту. А VEZHA, по ее словам, "продолжает испытывать комплексное сопротивление".

"Очи" и VEZHA

Поскольку большинство тех, кто присоединился к критике Дмитриева, так или иначе сравнивают системы "Очи" и VEZHA, то пришлось изучить их подробнее.

Как сообщалось, система "Очи" объединяет тысячи дронов, оснащенных видеокамерами, и позволяет на одном экране, в режиме реального времени видеть все, что "видят" наши дроны. Благодаря появлению этой системы украинские военные получили комплексную оперативную картину всего, что происходит в стане врага вдоль всей линии фронта.

В заметке Безуглой правдиво указано, что система "Очи" базируется на облачном хранилище Microsoft Azure, что делает эту платформу и владельцев самой программы распорядителями данных. Но при этом Безуглая не указала, что владельцы давно передали права на использование программы военным. И для Вооруженных Сил Украины использование этой программы является бесплатным, рассказали мне информированные источники в Сухопутных войсках. Сама информационно-коммуникационная система была и является собственностью ВСУ. То есть "Очи" принадлежат Вооруженным Силам Украины.

Теперь о том, что удалось узнать относительно программного решения "Вежа": оно появилось значительно позже и практически копирует функционал системы "Очи". По информации источника, группа военнослужащих, получив доступ к системе "Очи", создали "Вежу" и оформили ее как служебное произведение. Она является модулем другого, проекта – Delta, который разрабатывался волонтерами на грантовые средства с 2016 года, но все никак не смог запуститься.

По словам собеседника в ВСУ, "Вежа" является искусственным конкурентом "Очей", но до сих пор находится в состоянии разработки и постоянно тянет средства, как государственные, так и грантовые. Более того, оказалось, что Delta, при в целом одобрительных отзывах, уязвима к взлому.

"Российские хакеры пытались проникнуть в нее с самого начала, но пробить ІТ-систему "в лоб" не удалось, поэтому они прибегли к фишингу – рассылки фейковых писем для людей с доступом, которые бы побудили их "слить" логины и пароли через поддельные страницы. И это дало свой результат", – говорится в материале BBC. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что для безопасности критических данных самого логина и пароля недостаточно.

По словам моего источника, Delta продолжает постоянно совершенствоваться и ее пытаются внедрить в войска. При том разработчики и заинтересованные лица считают, что система "Очи", которая уже есть на службе, является прямым конкурентом их продукта и препятствием для внедрения.

"Сейчас параллельно продолжается разработка нескольких систем, аналогичных системе "Очи". "Очи" признана официальной системой ВСУ и станет обязательной для всех подразделений, все другие проекты могут потерять финансирование, в том числе и грантовые средства. Возникнут вопросы зачем и по чьему заказу делались дубликаты и тратились государственные и спонсорские средства, когда был бесплатно передан продукт? Поэтому и началась эта "война" внутри. Именно поэтому больше всего включились в скандал представители грантовых организаций", – рассказал собеседник из ВСУ.

"Это не информационная кампания против "Тихохода", это повод раскрутить кампанию против "Очей" и реальных возможностей ВСУ. Всем пофиг на маты Дмитриева. В армии все так общаются. Этот скандал с "Асгардом" – чисто повод сделать Сашу токсичным в информполе для командования. Реальная же цель – заблокировать внедрение системы "Очи", – сказал источник в Сухопутных войсках.

В этой ситуации хуже всего то, что конкуренция технических решений внутри Сил обороны приобретает угрожающие черты. Одно дело, когда соревнуются идеями, другое – когда к борьбе привлекают медийный и политический инструментарий и пробуют блокировать систему глобального наблюдения в то время, когда она используется при ведении боев и является источником критически важной оперативной информации.

Также известно, что это уже не первая блокировка эффективных систем группами заинтересованных лиц. Но об этом позже.