Это уникальная система слежения "Очи", проект разведывательных и ударных беспилотников, созданный украинцами в марте 2022 года. Автор этого проекта Александр Дмитриев на позывной "Тихоход" рассказал 24 Каналу некоторые тайны инициативы.

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Почему именно "Очи"

В начале полномасштабного вторжения в Украину создать проект "Очи", в котором технологии наблюдения объединены в единую систему, анализируются данные и передается информация о враге для его мгновенной ликвидации. В частности, сведения со спутников помогают операторам дронов провести доразведку на определенных участках фронта.

Название "Очи" означает, что человек видит здесь и сейчас – это максимально правдивая и актуальная информация. К примеру, когда россияне зашли в Киевскую область, тогда по всей территории были разбросаны люди с названиями "Очи-1", "Очи-2", "Очи-3" и так далее, которые по телефону передавали разведданные.

Когда что-то происходило, я знал, кому набирать и писать. Эти "Очи" нам дали преимущество. Враг не мог от нас укрыться. Однако это еще не была система, это даже не бета-версия. Так случилось, что наши люди, военные, разведчики и волонтеры стали прототипом "глаз",

– подчеркнул "Тихоход".

Откуда взялась концепция

"Очи" сначала не имели ни одного программного обеспечения. Дмитриев перенес замысел на лист бумаги и предложил как концепцию командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому и бывшему министру обороны Алексею Резникову, которые согласовали будущий проект в марте 2022 года.

Затем присоединились заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Теперь же о проекте "Очи" знают все военные и власть.

И плохой, и хороший опыт освобождения Киевщины стал основой концепции этого проекта,

– подчеркнул Александр Дмитриев.

Со временем оккупанты также узнали, что в Украине есть такая уникальная разработка. Однако подобных систем у врага нет.

Как "Очи" работали сначала

В начале проект "Очи" в основном строился на информации от находившихся за линией фронта гражданских и волонтеров. Сейчас основой стали операторы БПЛА – это "глаза" ВСУ, ведущие сопровождение и подготовку наземных операций и обеспечивающие работу своего подразделения.

Пока они физически позволяют видеть врага везде. Оккупанты упустили возможность делать что-то непредсказуемое. Определенные "мертвые зоны" существуют. Однако, я думаю, что это вопрос времени. Не просто, когда "мертвых зон" не будет, а когда мы будем реагировать на все достаточно быстро,

– отметил автор проекта "Очи".

Украинская разработка достаточно мощно развивается. Горизонт планировки разработан на 4 шага вперед. Там содержится то, что даст нашим военным превосходство над противником.

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