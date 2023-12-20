Министр стратегической промышленности Александр Камышин прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского. Президент Украины на пресс-конференции заявил, что на 2024 год запланировано производство миллиона дронов.

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Какая ситуация с дронами

Как пояснил министр, в заявлении главы государства говорилось именно о FPV-дронах.

Вчера на итоговой пресс-конференции мой Президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов. И это речь только о FPV-дронах,

– написал Камышин в соцсетях.

По его словам, уже в декабре государство производит более 50 000 FPV-дронов. Глава Минстратегпрома также заявил, что в 2024 году Украина, кроме этих БПЛА, сможет создать более 10 000 ударных беспилотников средней дальности (речь идет о сотнях километров) и около 1000 дронов с дальностью полетов свыше 1000 километров.

Камышин сообщил о готовности всех производственных возможностей и начале контракции на 2024 год.

Что говорят эксперты о FPV-дронах