Министр стратегической промышленности Александр Камышин прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского. Президент Украины на пресс-конференции заявил, что на 2024 год запланировано производство миллиона дронов.
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Какая ситуация с дронами
Как пояснил министр, в заявлении главы государства говорилось именно о FPV-дронах.
Вчера на итоговой пресс-конференции мой Президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов. И это речь только о FPV-дронах,
– написал Камышин в соцсетях.
По его словам, уже в декабре государство производит более 50 000 FPV-дронов. Глава Минстратегпрома также заявил, что в 2024 году Украина, кроме этих БПЛА, сможет создать более 10 000 ударных беспилотников средней дальности (речь идет о сотнях километров) и около 1000 дронов с дальностью полетов свыше 1000 километров.
Камышин сообщил о готовности всех производственных возможностей и начале контракции на 2024 год.
Что говорят эксперты о FPV-дронах
- Не так давно эксперт издания Defence Express Иван Киричевский в разговоре с 24 Каналом назвал FPV-дроны импровизированным решением в условиях, когда Россия и Украина пытаются решить проблемы с боеприпасами. По его словам, это оружие дешево, но оно не может гарантировать одномоментного уничтожения цели.
- Ранее начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что наши воины эффективно применяют FPV-дроны против российских оккупантов. По его словам, эти БПЛА стали "карой небесно" йдля противника.