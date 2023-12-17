О поставках первой партии дронов AQ 400 Scythe рассказали в компании Terminal Autonomy. На своем аккаунте у LinkedIn они даже опубликовали соответствующие фотографии.

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Компания планирует масштабную поставку дронов на фронт

В Terminal Autonomy сообщили, что закончили необходимые закупки для серийного производства дронов-камикадзе со стартовой производственной мощностью в 100 единиц в месяц. Со временем компания планирует увеличить это количество в 5 раз – до 500 единиц. Однако сроки реализации этого проекта в компании не уточняют.

В Defense Express считают, что, по всей видимости, в своем беспилотнике AQ 400 Scythe компании Terminal Autonomy удалось реализовать концепцию дешевого, массового и доступного средства поражения.

Характеристики AQ 400 Scythe

Заявленная дальность AQ 400 Scythe – 750 километров. Фактически, это позволяет наносить удары по объектам на территории России.

Взлетная масса дрона составляет 100 килограммов, из них 32 килограмма – это боевая часть. Эту массу можно увеличить и до 43 килограммов, однако в таком случае дальность полета будет меньше. Для сравнения, новая боевая часть дронов-камикадзе "Шахед", которыми оккупанты терроризируют Украину, составляет 40 килограммов.

Размах крыльев нового украинского дрона составляет 2,3 метра, а крейсерская скорость – 144 километра в час. Продолжительность пребывания в воздухе – 6,5 часов.

Запускаться дрон может с катапульты или со взлетной полосы.

На самом деле, не исключено, что этот беспилотник уже был протестирован на поле боя с учетом активизации в последнее время массированных дроновых атак по объектам во временно оккупированном Крыму. Хотя, конечно, не исключено, что в этих атаках участвовали и другие дальнобойные БПЛА, находящиеся на вооружении Сил обороны,

– отметили в Defense Express.

К слову, ранее в Terminal Autonomy рассказывали, что дрон-камикадзе AQ-400 Scythe должен стать для компании промежуточным звеном до появления доступной дальнобойной крылатой ракеты.