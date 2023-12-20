Кроме того, захватчики имеют большое количество дронов-камикадзе. Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
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"Применение дронов-камикадзе – это тоже большая опасность для наших защитников. Потому что таких дронов они имеют в большом количестве. Однако для российской армии присуще не качество, а количество", – отметил он.
ВСУ эффективно применяют FPV-дроны
Владимир Фитьо отметил, что украинские защитники активно применяют против врага FPV-дроны. Это несколько изменяет ход войны. Использование FPV-дронов – это достаточно альтернативное направление, которое помогает уничтожать врага.
Украинские дроны-камикадзе для россиян – это просто "кара небесная". Это как одно из средств поражения врага. Применение FPV-дронов дает преимущество в том, что им можно залететь в такие места, куда, например, не попадет артиллерия. Например, в блиндаж оккупантов,
– объяснил он.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Во время своей итоговой пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не может раскрывать детали о контрнаступлении ВСУ. Украинский лидер дал понять, что публичное обсуждение целей Сил обороны привело к проблемам. Поэтому он отказался рассказывать детали о контрнаступательных и оборонных планах на 2024 год.
- Немецкое издание Welt 15 декабря написало, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление на 2024 год, и с этой целью Украина уже собирает ресурсы. Залужный ответил на эти слухи. Он подчеркнул, что не может говорить о планах, иначе "это будет шоу, а не война, цена которой – человеческие жизни". Поэтому озвучивать планы нельзя ни в коем случае.
- Издание Reuters, ссылаясь на командующего Александра Тарнавского, написало, что за из-за нехватки снарядов и иностранной помощи, украинские защитники вынуждены сворачивать отдельные военные операции. Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун отметил, что СМИ допустили ошибку, пытаясь трактовать слова генерала Тарнавского. Украинские силы не сворачивают военные операции, а переформатируют их.