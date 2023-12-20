Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР. Андрей Юсов отметил, говорить о накоплении, восстановлении до того уровня, который был до полномасштабного вторжения по большинству номенклатуры, россияне сейчас не могут, передает 24 Канал.

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Больше, чем до полномасштабной войны, но недостаточно, чтобы восполнить потери

Очевидно, оккупанты продвигаются по производству дронов, а ракет производят больше, чем до 24 февраля 2022 года.

Что касается ракетного производства, то да это больше, чем до полномасштабного вторжения, но все еще крайне недостаточно для того, чтобы пополнить те потери, которые они уже потратили в результате массированных ракетных ударов против Украины,

– подчеркнул Юсов.

Добавил, что в целом российский ВПК сейчас работает над тем, чтобы закрывать покрыть потери, которые враг понес вследствие агрессии против Украины.

"Говорить о накоплении, восстановлении до того уровня, который был до полномасштабного вторжения по большинству номенклатуры, они сейчас не могут", – подчеркнул представитель ГУР.

Любопытно! Накануне в "Атеш" сообщили, что у оккупантов возникли проблемы с производством крылатых ракет. В частности, один из заводов не успел выполнить годовой государственный заказ на Х-32.