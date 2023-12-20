Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР. Водночас Андрій Юсов зауважив, говорити про накопичення, відновлення до того рівня, який був до повномасштабного вторгнення по більшості номенклатури росіяни зараз не можуть, передає 24 Канал.

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Більше, ніж до повномасштабної війни, але недостатньо, щоб поповнити втрати

Вочевидь, окупанти просуваються щодо виробництва дронів, а ракет виготовляють більше, ніж до 24 лютого 2022 року.

Що стосується ракетного виробництва, то так, це більше, ніж до повномасштабного вторгнення, але все ще вкрай недостатньо для того, щоб наповнити ті втрати, які вони вже витратили внаслідок масованих ракетних ударів проти України,

– підкреслив Юсов.

Додав, що в цілому російський ВПК зараз працює над тим, аби закривати покрити ті втрати, які ворог поніс внаслідок агресії проти України.

"Говорити про накопичення, відновлення до того рівня, який був до повномасштабного вторгнення по більшості номенклатури вони зараз не можуть", – наголосив представник ГУР.

Цікаво! Напередодні в "Атеш" повідомили, що в окупантів виникли проблеми з виробництвом крилатих ракет. Зокрема, один з заводів не встиг виконати річне державне замовлення на Х-32.