Джерело "Атеш" у керівництві заводу пояснило, що держзамовлення перевищувало можливості заводу у понад 3 рази. Попри це, Росія готується до масованих обстрілів України, накопичуючи ракети.

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Росія не може виробляти потрібну окупантам кількість ракет

Агенти "Атеш" у Дубненському машинобудівному заводі, що у Московській області, отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства.

Нам стало відомо, що згаданий завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. До 10 листопада необхідно було виготовити 80 ракет, але зроблено фактично лише 61,

– розповіли в "Атеш".

Вони додали, що джерело з керівництва заводу запевнило – держзамовлення перевищувало можливості заводу у понад 3 рази. Саме тому на прохання керівництва заводу термін виробництва ракет перенесли до кінця грудня 2023 року. Тобто завод до кінця року має зробити ще 19 ракет Х-32.

"Атеш" повідомив, що ракети завод постачає для 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (тобто військової частини 33310, що у Шайківці) та військової частини 35020-В гарнізону "Біла".

Партизанам відомо, що в цих частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску ракет Х-32.

"Ми будемо посилено працювати, щоб зменшити можливості Росії виробляти зброю і продовжувати вести війну проти України. Якщо хочеш допомогти – пиши нашому координатору по Росії", – закликали в "Атеш".

Що відомо про плани та можливості Кремля