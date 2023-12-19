Источник "Атеш" в руководстве завода пояснил, что госзаказ превышал возможности завода более чем в 3 раза. Несмотря на это, Россия готовится к массированным обстрелам Украины, накапливая ракеты.

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Россия не может производить нужное оккупантам количество ракет

Агенты "Атеш" в Дубненском машиностроительном заводе в Московской области получили доступ к документации и ценной информации предприятия.

Нам стало известно, что этот завод не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32. До 10 ноября необходимо было изготовить 80 ракет, но сделано фактически только 61,

– рассказали в "Атеше".

Они добавили, что источник из руководства завода заверил – госзаказ превышал возможности завода более чем в 3 раза. Именно поэтому по просьбе руководства завода срок производства ракет был перенесен до конца декабря 2023 года. То есть завод до конца года должен произвести еще 19 ракет Х-32.

"Атеш" сообщил, что ракеты завод поставляет для 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (то есть воинской части 33310 в Шайковке) и воинской части 35020-В гарнизона "Бела".

Партизанам известно, что в этих частях на вооружении стоят бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные с Ту-22М3 для пуска ракет Х-32.

"Мы будем усиленно работать, чтобы уменьшить возможности России производить оружие и продолжать вести войну против Украины. Если хочешь помочь – пиши нашему координатору по России", – призвали в "Атеше".

Что известно о планах и возможностях Кремля