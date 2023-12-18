В эфире телемарафона спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната спросили об обстрелах врага и его планах, передает 24 Канал. Он подчеркнул, что российские захватчики продолжают накапливать некоторые средства.
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Россияне продолжают атаки
Ну, выяснить, какие у них там замыслы, не так-то просто. Мы понимаем, что враг накапливает некоторые средства. Речь идет о крылатых ракетах, в частности, баллистических ракетах. Имею в виду "Искандер-М". В конце концов такие вещи, которые происходили в последнее время, мы не впервые переживаем,
– отреагировал он, намекнув на предыдущие атаки.
Юрий Игнат отметил, что для сравнения летом "было жарче" в плане российских атак. Летом враг бил как "Кинжалами", и крылатыми ракетами, и баллистикой, и дронами-камикадзе.
И уже ближе к холодам враг использовал ракеты воздушного базирования – Х-101 и Х-555. Также оккупанты били "Искандерами" и ракетами С-400 по Киеву.
Но все же: дроны и еще раз дроны. У них достаточно сейчас дронов, чтобы атаковать Украину ежедневно, с разных направлений. И видим рекордное применение буквально недавно по столице нашего государства,
– отметил он.
Что касается ракет, то ими оккупанты продолжат атаковать Украину, считает Юрий Игнат. В то же время он подчеркнул, что нам необходимо наращивать способности, чтобы сбивать ударные БПЛА "Шахед", которые ежедневно запускает враг.
Россияне атаковали "Кинжалами"
- Обратим внимание, что 14 декабря российские военные атаковали Украину "Кинжалами". Известно, что с 14:09 объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России. А около 14:15 совершили пуски ракет. В район Староконстантинова в Хмельницкой области прилеты фиксировали уже в 14:20.
- В общем, российские захватчики запустили три аэробалистические ракеты "Кинжал" из трех самолетов МиГ-31К. Их запускали из воздушного пространства Тульской области в направлении Киева и Староконстантинова.
- Так, один "Кинжал" удалось сбить зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВСУ в Киевской области. Также сообщалось ранее еще о нескольких целях врага. Вероятно, это были имитированные пуски, совершенные с помощью РЭБ.