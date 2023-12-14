Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат комментируя взрывы в Киеве. По его словам, это была работа ПВО.

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"Сегодня были и ложные цели, которые называют "фальшь", и реальные применения аэробалистических ракет Х-47М "Кинжал", – сказал Игнат.

На уточняющий вопрос журналистки, были ли связанные с работой ПВО взрывы в Киеве, Игнат ответил утвердительно: "Это была работа ПВО, есть сбитие одной ракеты".

Он не исключил, что Россия может повторить атаки "Кинжалами" в ближайшее время.

Что известно об атаках сегодня