Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат комментируя взрывы в Киеве. По его словам, это была работа ПВО.
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"Сегодня были и ложные цели, которые называют "фальшь", и реальные применения аэробалистических ракет Х-47М "Кинжал", – сказал Игнат.
На уточняющий вопрос журналистки, были ли связанные с работой ПВО взрывы в Киеве, Игнат ответил утвердительно: "Это была работа ПВО, есть сбитие одной ракеты".
Он не исключил, что Россия может повторить атаки "Кинжалами" в ближайшее время.
Что известно об атаках сегодня
- Спикер Воздушных сил подтвердил удар аэробалистической ракетой "Кинжал" по Староконстантинову Хмельницкой области.
- 14 декабря в течение дня четыре раза звучала воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К и запуска гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал".