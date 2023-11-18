Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил 24 Каналу, что означают 800 российских ракет для Украины. По его словам, ситуация не столь ужасающая, как кажется на первый взгляд.

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"Это немного меньше, чем количество, которое было задействовано в 2022–2023 годах во время ударов по нашей энергетической инфраструктуре, начиная с октября – заканчивая февралем", – констатировал Коваленко.

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Так, за прошедшие пять месяцев враг использовал в целом более 900 ракет.

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Важный нюанс

При ударах по нашей энергетической инфраструктуре враг преимущественно использовал крылатые ракеты авиационного и морского базирования.

А у россиян из этих 800 ракет до 350 Х-101/555 и "Калибр". Итак, общее их количество по возможностям использования втрое меньше, чем это было в прошлом году,

– объяснил Коваленко.

Другие ракеты – это баллистические "Искандер", Х-22/32, а также П-800 "Оникс". Эти ракеты они не используют массово – речь идет только о единичных пусках.

В настоящее время в российских атаках превалируют "Шахеды". По мнению военно-политического обозревателя, дроны будут играть главную роль при ударах по нашей энергетической инфраструктуре.

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