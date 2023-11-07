Сколько ракет есть у России

Так, согласно данным Главного управления разведки Минобороны, у России есть:

165 крылатых ракет "Калибр";

160 единиц Х-101/555/55;

290 модификаций "Искандер";

80 Х-47М2 "Кинжал";

150 ракет Х-22/32.

Итого – 845 ракет.

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Собственно, как следует читать эти цифры без неуместной паники?

Для начала, вернемся в 2022 год в начало энергетического террора – в октябрь. Тогда российские оккупанты выпустили по Украине 245 ракет. Затем в ноябре – 197, в декабре – 281, в январе – 98, в феврале – 138.

Всего за период энергетического террора в 2022 – 2023 годах Россия применила по Украине 954 ракеты. Самой массовой по применению была ракета Х-101/555/55, после нее – "Калибр".

В свою очередь, ракеты Х-22/32 массово, сотнями, никогда не применялись и не смогут применяться. Это обусловлено:

сложным процессом подготовки ракеты к применению, занимающему много времени;

ограниченной дальностью эффективного применения, до 200 километров:

износом самих носителей, требующих серьезного обслуживания после каждого вылета.

ОТРК "Искандер" мы сейчас регулярно видим в отчетах о пусках, но единичные случаи. Сначала полномасштабного вторжения их запускали по Украине десятками, но уже как полтора года – единицами.

Почему так экономят, имея их больше, чем даже Х-101/555/55? Затрудняюсь ответить, но связано, видимо, именно с привязкой к пусковым.

В России на вооружении стоят 160 пусковых ОТРК "Искандер". Большинство из них находятся в модификации с парным ракетным отсеком. То есть только по этому показателю у россиян впритык ракет по общему количеству пусковых и боекомплекта к ним.

При этом в зоне боевых действий в Украине у россиян есть от 45 до 50 ОТРК "Искандер". То есть как минимум они должны иметь заготовленный боекомплект из 100 ракет.

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Каждый сам себе выбирает настроение для зимы

Конечно, кто-то может сказать, что не обязательно, чтобы пусковая была с БК и где-то в Калининградской области или во Владивостоке пустые пусковые, и это правда. Но штатно – это неправильно. У такого ракетного комплекса все сложнее, чем у Ту-95МС и Ту-22М3, с учетом расчета боекомплекта, поэтому большинство из них должны быть всегда боеготовыми.

Думаю, из всего вышеизложенного каждый сделает вывод себе сам. Я только привел цифры и сравнения. Также довел несколько расширенную информацию, чтобы кто-то перестал биться в панической истерике, а кто-то наоборот – погрузился в еще большую депрессию. Каждый выбирает себе сам, в каких настроениях ему встречать зиму.