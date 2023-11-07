Путин планирует управлять Россией вечно

В этом сообщении нет большой сенсации. Если Владимир Путин не планировал оставаться у власти, а думал передать ее какому-то наследнику, то не менял бы конституцию России и не "обнулял" бы свои предыдущие сроки пребывания у власти.

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Ведь после первых двух сроков Путин не пошел на ревизию конституции, а согласился с избранием президентом России своего ближайшего соратника Дмитрия Медведева, который впоследствии вернул Путину возможность баллотироваться на пост президента без нарушения закона.

Так могло произойти и сейчас. Однако, несмотря на тесные отношения с окружающими, у Путина есть все основания не доверять ни одному из тех, кто может вместо него стать президентом. С момента, когда Путин мог согласиться с избранием Медведева, а сам переместиться на позицию премьер-министра России, прошел новый политический цикл.

В авторитарном государстве Путин мог быть уверен, что должность премьера гарантирует ему возможность возвращения к власти, а в тоталитарном у президента настолько много возможностей, что Путин не может быть уверен в своей безопасности. Также не стоит забывать о возрасте, ведь сейчас Путин может пойти на политическую пенсию, что создаст серьезные проблемы с безопасностью и сохранением денег для всей его семьи и ближайшего окружения.

Следовательно, Путин собирается управлять Россией вечно. Это логика развития любого тоталитарного политического режима.

У Путина есть планы на окончание карьеры

Гораздо интереснее то, что себе планирует Путин на период до 2030 года. Главным политическим планом президента России является возвращение его страны к границам Советского Союза в 1991 году. Планы такого возвращения составляли ФСБ и администрация президента задолго до принятия окончательного решения о баллотировании Путина. Некоторые из этих планов журналисты опубликовали уже после начала войны между Россией и Украиной.

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Согласно плану, все бывшие советские республики должны избавиться от своего суверенитета. Восток и Юг Украины и, возможно, большая часть Казахстана должны войти непосредственно в Россию. Другие территории должны быть в начале объявлены частями союзного государства, прообраз которого уже существует между Россией и Беларусью. Впоследствии страны должны стать частью единой России, которая возникнет из этого так называемого союзного государства. То есть независимые страны должны превратиться в автономии в составе России.

Путин хотел стать президентом такого государства уже в 2030 году. Поэтому в 2024 году у него могут быть последние президентские выборы именно в такой роли, а в 2030 году политик будет баллотироваться на пост президента этого союзного государства, а голосовать тогда будут избиратели со всех присоединенных к России территорий.

Окончить свою карьеру Путин хотел бы в качестве главы восстановленного Советского Союза, который может иметь сферу влияния в Центральной Европе и Азии.

В этих планах есть элементы шизофрении. Однако именно такая шизофрения позволила Путину одобрить решение об аннексии Крыма и начать войну с Украиной в 2022 году. Именно эта шизофрения приведет Путина к войнам на территории постсоветского пространства с другими бывшими советскими республиками. Она может привести к экзистенциальной катастрофе, которая станет третьей мировой войной с использованием ядерного оружия. Это также может быть одним из реальных итогов правления Путина. Ради цели Путин готов пойти на любые жертвы.

Как сделать так, чтобы планы российского руководителя так и остались у него в голове? Это зависит от того, как закончится война в Украине. Если цивилизованному миру удастся остановить эту войну, это затормозит все имперские планы Путина. Очевидно, что имперское государство без Украины не нужно Путину и подавляющему большинству россиян. Многое в политической биографии Путина и судьбы его государства сейчас решается на российско-украинском фронте.

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Если Украине удастся выжить и отстоять свою государственность – это будет означать геополитическое поражение Путина и неважно, сколько времени он будет занимать пост президента России. Если Путин воплотит в жизнь свои планы войны на истощение Украины, то это будет означать автоматическую возможность продолжения его экспансии на все территории бывшего СССР с неизбежным столкновением с Западом в гораздо более масштабном конфликте, чем мы можем представить сегодня.

Так что от здравого смысла, который проявят руководители цивилизованного мира, зависит выживание нашего континента в ближайшем будущем.