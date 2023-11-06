Украинцы заметили поезд из дерьма, которым руководит ФСБ

Трудно сдерживаться, когда видишь вокруг столько дерьма. Начиная от теневых политических договоренностей между разными странами (этакое мировое международное лицемерие), заканчивая "игрой за кулисами" военных разных рангов.

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Большинство военных, которые знают часть правды, едва сдерживаются, чтобы не выложить все это на показ, потому что держать в себе эту несправедливость трудно. Тебя просто разрывает от желания рассказать, кто настоящие пид*расы, и почему они такие.

Тебя бесит несправедливость. Ты просыпаешься и засыпаешь с фразой в голове: "Какого х*я?". Военные в основном люди с повышенным чувством справедливости. Весь мир – Хранители, а ты в нем – Роршах. На фоне всего этого происходит параллельно дерьмо в обществе, постоянные срачи.

Некоторые начали рассказывать военным, как жить, другие начали рассказывать, что у них нет права голоса. Сам я часто говорю, что мы не имеем права уставать и у нас есть в первую очередь обязанности перед страной, неоднократно врываясь в эти "деструктивные дискуссии".

Но в какой-то момент часть из нас начала замечать поезд дерьма, который действительно поддерживается спецслужбами России. Да, комментаторы, которые пишут трэш, действительно живые люди. Находясь под влиянием пропаганды или своей бестолковости, они могут написать чушь, но разгонять ее берется уже ботоферма. Наши СМИ раскручивают любую тему, не думая о последствиях вообще. Погоня за сенсацией у них стоит выше существования страны, прикрываясь обычной отговоркой "освещения правды". Только правду обычно просто замыливают абсолютно дегенеративными заголовками. Такова жизнь.

Наш единственный приоритет – выиграть войну

Что ж, назовем это наивной попыткой приостановить этот поезд дерьмо. Исторически так сложилось, что Украина из-за неспособности объединиться в важнейшие времена проигрывала войны. Эта сплоченность, по моему мнению, очень важна для нашего будущего. Долго размышляя, я пришел к следующему – мы разные и это нужно принять.

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Есть умные, идиоты, откровенно несведущие, в целом разного мировоззрения украинцы. Есть темы, в которых мы не найдем общий язык, некоторые из них просто неприемлемы для нас, и так будет всегда.

Самый интересный факт, что такие разные люди действительно могут любить Украину, каждый по своему и с разной силой, но любить откровенно. Мне не нравится множество взглядов, тем, но какая разница на самом деле, что мне нравится, а что нет. Всегда есть приоритеты, а сейчас приоритет – выиграть войну.

Поэтому для себя я выбрал два неприемлемых фактора до окончания войны:

откровенный сепаратизм и коллаборационизм (любовь и оправдание, сотрудничество с Россией);

хищение военных бюджетов (это приравниваю к саботажу). Кто так делает – я вас ненавижу и буду делать все, чтобы вы сидели в тюрьме или умерли.

Мы все разные, но все важны

А всех остальных я откровенно хотел бы поблагодарить. Тех, кто уехал за границу и оттуда помогает собирать деньги на армию. На самом деле не столь важно делаете вы это ради пиара, или тихо никому не говоря. Главное, что вы не бежали в Россию. Главное, что вы оказываете влияние на обороноспособность страны. За это вам большое спасибо.

Спасибо тем, кто собирается на митинги в поддержку Украины, освещает темы прав человека и военнопленных. Это важно для международных отношений. Это нужно для понимания западными странами важности военной помощи нам, что позволит лучше воевать. Благодарю тех, кто помогает в построении отношений украинских организаций с западными, делая это за "закрытой дверью" так, что об этом почти никто не знает.

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Спасибо актерам и певцам, которые перешли на украинский язык. Вы творческие люди, поэтому уверен, что было тяжело. Вы это сделали даже невзирая на миллионный хейт, который выливался или выливается на вас. Спасибо тем, кто не уехал из страны или вернулся. Вы тоже достаточно разные, но именно с вами нам строить будущее. Большинство из вас со временем поймут свое предназначение в этом большом механизме.

Спасибо поколению "ресурса, вайба, кейсов и лавандового рафа", есть ваши темы, которые вызывают во мне нереальную злобу, но вы крутые. На самом деле вы являетесь главной шестерней волонтерского движения, креативные, хоть и не в ресурсе, но с откровенной любовью к Украине. Когда война закончится, мы разойдемся во взглядах и снова станем отстраненными, но на данный момент вы максимально мощный тыл, без которого бы линия фронта проходила где-то по левому берегу Днепра.

Спасибо бизнесменам, которые вкладывают большие и небольшие деньги в армию, волонтерские движения, непосредственно боевые бригады. Спасибо, что не крадете, честно строите свой бизнес, который сменит старый порядок "рэкета" и станет надежным экономическим хребтом Украины. Всем, кто действительно хоть как-то помогает армии и волонтерам. Всем, кто хотя бы просто не нарушает закон, потому что писать о налогах и одновременно получать "черную заработную плату" уже обман. Такой же самый как рассказывать о коррупции и одновременно давать взятки.

Кстати, спасибо "темщикам", которые разводят на деньги население только вражеских нам стран, и большую часть тратят на армию. Я был бы лицемером, если бы пропустил вас. Вы такие себе робин гуды нашего времени. Как я уже говорил, абсолютно плевать нравитесь вы мне или нет, я благодарю вас без сарказма с полной серьезностью.

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Уж точно зная, как происходит принятие решений в некоторых политических и военных кругах, с уверенностью могу сказать, что кроме нас с вами никто эту войну не выиграет.

Вам будет трудно понять военных, которые теряют здоровье, конечности, друзей, родных и готовы отдать свою жизнь. Вам будет трудно, но вы попробуйте, особенно перед тем, как писать комментарий в целом, травя или унижая его достоинство. Возможно, если вас задела какая-то тема, и вы в ней не согласны – напишите лично этому военному, с уважением и готовностью быть воспринятыми негативно, но терпением, потому что военные этого заслуживают. Это будет сверхмощная поддержка.

А после, когда вы станете принципиальными политиками, кто-то из нас станет принципиальными генералами, которые держат слово и не воюют для выслуги, тогда будет немного легче. Поэтому впереди много работы, где-то будет хуже, где-то лучше, в любом случае главное не останавливаться. Потому что ели остановимся сейчас, наши дети и внуки будут гибнуть потом, это уже исторический факт.