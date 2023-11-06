Украина в шаге от ЕС

"Я должна сказать, что вы достигли замечательного прогресса. На следующей неделе мы это подтвердим, когда Комиссия представит свой отчет о расширении", – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время состоявшегося 4 ноября визита в Киев.

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Европейский чиновник прибыла в Киев накануне отчета, в котором 8 ноября должна быть представлена Еврокомиссией оценка прогресса Украины в ее стремлении стать полноправным членом ЕС. Это ключевой шаг в решении блока по началу переговоров с Киевом о вступлении.

Примечательно, что визит фон дер Ляен и отчет Еврокомиссии пришлись на десятую годовщину печально известного для Украины саммита Восточного партнерства в Вильнюсе. Тогда президент Виктор Янукович отказался подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, что вызвало острую реакцию со стороны украинского общества и западных партнеров Украины. После этого последовали события, кардинально изменившие картину мира: кровавые события Евромайдана, падение режима Януковича, война России против Украины, включая ее полномасштабную фазу и т.д.

Фактически украинцы целое десятилетие активно борются за свою независимость и европейский выбор, теряя сотни и тысячи жизней, критическую инфраструктуру государства, экономическую и финансовую стабильность и т.д.

Однако граждане уверены в своей победе и рекордно высоко поддерживают прозападный вектор страны, что можно увидеть из многих соцопросов, согласно которым поддержка достигает более 80%.

Особенно ощутимо она выросла после начала в феврале 2022 года полномасштабной агрессии России и получения в июне того же года Украиной статуса кандидата в члены ЕС. Последнее оказалось незаурядным прорывом для Киева, ведь раньше нечего было и мечтать о таком.

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Впрочем, это была половина пути. Ведь вместе с кандидатским статусом Украина для дальнейшего движения к своей цели согласилась на выполнение "домашнего задания" – семи требований, по итогам выполнения которых и будет отчитываться Еврокомиссия:

продолжение судебной реформы;

реформа Конституционного суда Украины;

антикоррупционная борьба;

внедрение антиолигархической реформы;

борьба с отмыванием средств;

принятие закона о медиа;

завершение реформы законодательства в отношении нацменьшинств.

Поскольку война занимает большое время и ресурсы, порождая многие другие сопутствующие проблемы, – это немалый вызов для Киева. Однако украинское общество почти полтора года тщательно работало, чтобы его преодолеть.

Насколько Украина справилась с поставленными задачами? По многим оценкам, большинство из них было почти полностью исполнено. В частности, согласно исследованию аналитического центра "Новая Европа", Киев в контексте выполнения условий ЕС заслуживает 8,1 из 10 баллов.

Начало сложного процесса

О большом прогрессе, выступая в Верховной Раде Украины, отметила и Урсула фон дер Ляен.

"Вы добились больших успехов, гораздо больших, чем кто-то ожидал от страны, которая находится в состоянии войны. Вы проводите глубокие реформы, в то же время ведете полномасштабную войну. Цель действительно достижимая. Продолжать еще больше укреплять свои антикоррупционные усилия, принять закон о лоббировании, укрепить декларирование активов в двух аспектах и обратиться к остальным рекомендациям Венецианской комиссии по национальным меньшинствам, включая образование – это меры, которые необходимо полностью выполнить. Семь шагов. Вы можете это сделать", – заявила фон дер Ляен. При этом она отметила, что Украина уже выполнила более 90% необходимого объема "домашнего задания", и заверила в продолжении предоставления Евросоюзом всей необходимой технической и политической поддержки нашему государству.

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Как отмечает Politico, западные лидеры в следующем месяце готовятся начать официальные переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой. Вероятно, имеется в виду саммит ЕС, который состоится 14 – 15 декабря, когда, собственно, должно быть принято решение об открытии официальных переговоров о членстве. Можно предположить, что 8 ноября Украина получит положительный сигнал от Брюсселя.

Впрочем, несмотря на ожидание положительной рекомендации со стороны Еврокомиссии, еще нельзя говорить о необходимом единодушии государств-членов по открытию переговоров о вступлении. Поэтому ситуацию следует считать не только испытанием для Киева, но и проверкой решительности и способности ЕС действовать в условиях многоуровневых геополитических вызовов.

Более того, даже при вероятном предоставлении Украине "зеленого света", это будет лишь началом сложного процесса, который наша страна и Евросоюз должны пройти вместе. Ведь сейчас много говорится не только о реформах в Украине, но и о необходимости реформирования самого ЕС, которое может изменить его до неузнаваемости. И, вероятно, именно от этого будет зависеть, готов ли альянс к дальнейшему расширению (в "двери" которого стучат еще многие страны), или нет.

Как бы там ни было, важно, чтобы Украина перешла к качественно новому уровню диалога с Европейским Союзом, что откроет значительно более широкие возможности. А дальше, шаг за шагом, мы достигнем и давно вожделенной цели.

Украинцы однозначно этого заслуживают. Они не раз это доказывали. А это значит, что, несмотря на трудности, все сложится должным образом.

Слава Украине! Слава Евросоюзу!