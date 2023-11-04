Украине нужен технологический прорыв
Своей ошибкой главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный называет надежду, что Россия прекратит войну, если у нее будет много человеческих жертв.
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По словам генерала, Россия потеряла, по меньшей мере, 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну, но не в России, где жизнь является дешевой. Ориентиры Владимира Путина – Первая и Вторая мировые войны, где Россия потеряла десятки миллионов своих граждан.
Да и вообще нет такой цены, которую не был бы готов заплатить российский народ за присвоение чужих территорий. Именно это является секретом существования и постоянного расширения Российской империи.
Сейчас мы находимся там, где во времена Первой мировой, уровень технологического развития поставил все стороны в настоящий ступор. По словам Залужного, решающим фактором будет не одно новое изобретение, а объединение всех имеющихся технических решений. Таким образом, задержка в поставке оружия хотя и разочаровывает, но не является основной причиной затруднительного положения Украины.
Эту войну нельзя выиграть оружием прошлого поколения и устаревшими методами. Поиск как раз связан с новыми системами вооружения. Это сейчас главный фактор, который позволяет украинскому военному командованию надеяться на успешное сопротивление российской агрессии.
Это может означать, что Украина застряла в продолжительной войне. Но вместе с этим нет другого выбора, кроме как держать инициативу и оставаться в наступлении, даже если мы двигаемся на несколько метров в день. Украина должна искать новое технологическое решение, освоить его и использовать для быстрой победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей, чтобы сражаться. На этом заканчивается интервью Залужного.
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Единственный способ завершения войны
Анализируя этот текст, нужно помнить, что это, прежде всего, текст военного, который говорит о военных задачах в войне России против Украины. У военного, который осознает, что главной задачей всей России является война на истощение Украины. Враг хочет довести Украину до состояния, когда у нас не будет людей, чтобы сражаться. России нужна не покоренная, а безлюдная Украина. Лояльное население должно заселить пространства, которые будут очищены от нелояльного путем долгой войны.
Здесь возникает важный вопрос – что должен сделать Запад, чтобы остановить эти шизофренические намерения Путина. Если мы понимаем политические намерения Путина, то должны реагировать не только с помощью поиска новейших военных технологий, но и с помощью политических решений. В конце концов, в Польше, Венгрии, Чехии и Словакии нет никаких новейших военных технологий, но они их и не ищут, потому что имеют гарантии безопасности от США.
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Да и можно ли найти какие-то новейшие военные технологии, когда безъядерная страна находится в жестоком противостоянии с ядерной мощью?
Украинские военные делают свое дело, защищая Украину от России, а политики должны делать свое дело. Единственным реальным политическим решением этой войны является гарантия безопасности Украины и создание сильной армии, которая не пропустит врага на свободную территорию нашего государства. Любое другое решение приведет к затягиванию войны на долгие черные годы, которые так нужны Путину.