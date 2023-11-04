Україні потрібен технологічний прорив

Своєю помилкою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний називає сподівання на те, що Росія припинить війну, якщо у неї буде багато людських жертв.

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За словами генерала, Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих. У будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну, але не в Росії, де життя є дешевим. Орієнтирами Владіміра Путіна є Перша та Друга світові війни, де Росія втратила десятки мільйонів своїх громадян.

Та і взагалі нема такої ціни, яку б був не готовий заплатити російський народ за привласнення чужих територій. Саме це є секретом існування та постійного розширення Російської імперії.

Зараз ми перебуваємо там, де у часи Першої світової, рівень технологічного розвитку поставив усі сторони у справжній ступор. За словами Залужного, вирішальним фактором буде не один новий винахід, а об'єднання всіх наявних технічних рішень. Тож затримка у постачанні зброї хоча і розчаровує, але не є основною причиною скрутного становища України.

Цю війну не можна виграти зброєю минулого покоління та застарілими методами. Пошук якраз пов'язаний з новими системами озброєння. Це є зараз головним фактором, який дозволяє українському військовому командуванню сподіватися на успішний опір російській агресії.

Хоча журналісти The Economist нагадують, що технології також мають свої кордони. Адже під час Першої світової війни прибуття танків у 1917 році хоч і було сприйняте з величезним ентузіазмом, та виявилося що цього недостатньо, щоб вийти з глухого кута на полі бою.

Це може означати, що Україна застрягла у довгій війні. Але разом з цим нема іншого вибору, окрім як тримати ініціативу та залишатися у наступі, навіть якщо ми рухаємося на кілька метрів на день. Україна має шукати нове технологічне рішення, швидко освоїти його і використовувати для швидкої перемоги. Бо рано чи пізно ми виявимо, що у нас просто не вистачає людей, щоб битися. На цьому закінчується інтерв'ю Залужного.

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Єдиний спосіб завершення війни

Аналізуючи цей текст, потрібно пам'ятати, що це насамперед текст військового, який говорить про військові завдання у війні Росії проти України. У військового, який усвідомлює, що головним завданням всієї Росії є війна на виснаження України. Ворог хоче довести Україну до стану, коли у нас не буде людей, щоб битися. Росії потрібна не підкорена, а безлюдна Україна. Лояльне населення має заселити простори, які будуть очищені від нелояльного шляхом довгої війни.

Тут виникає важливе питання – що має зробити Захід, щоб зупинити ці шизофренічні наміри Путіна. Якщо ми розуміємо політичні наміри Путіна, то маємо реагувати не лише за допомогою пошуку новітніх військових технологій, але й за допомогою політичних рішень. Урешті-решт у Польщі, Угорщині, Чехії та Словаччині немає ніяких новітніх військових технологій, але вони їх і не шукають, бо мають гарантії безпеки від США.

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Та й чи можна знайти, якісь новітні військові технології коли без'ядерна країна перебуває у жорстокому протистоянні з ядерною потугою?

Українські військові роблять свою справу захищаючи Україну від Росії, а політики мають робити свою справу. Єдиним реальним політичним рішенням цієї війни є гарантії безпеки Україні та створення сильної армії, яка не пропустить ворога на вільну територію нашої держави. Будь-яке інше рішення призведе до затягування війни на довгі чорні роки, які так потрібні Путіну.