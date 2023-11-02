Ми проаналізували власну санкційну базу, яку ведемо ще з 2015 року, й можемо заявити, що це не так.

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Британські та канадські санкції не вражають

Станом на 1 вересня 2023 року проти 4 822 юридичних осіб (це 67% від загальної кількості юросіб в базі) запроваджені тільки санкції України. Наразі вже Україна чекає "синхронізації списків" від партнерів.

Попри достатньо великий обсяг американських санкцій та важливе їх значення для підтримання та посилення санкційного тиску на Росію, ще дуже багато юросіб мають опинитися в санкційних списках США.

Але не менш важливим є потрапляння всіх російських підприємств ВПК до санкційних списків всіх країн санкційної коаліції. Саме санкції США є найбільш дієвим та ефективним прикладом для партнерів.

Попри те, що вже з грудня 2022 року деякі європейські функціонери почали говорити, що санкції ЄС вже "досягли своєї стелі", європейські санкції проти юридичних осіб – це, на жаль, тільки 11% від загальної кількості юросіб, щодо яких запроваджено санкції.

Попри велику роль Великої Британії та Канади у підтримці України в боротьбі проти російської агресії, британські та канадські санкції щодо юросіб поки не вражають масштабами.

Висновком з нашого аналізу є необхідність синхронізації санкцій всіх партнерів по "санкційній коаліції" і подальшого нарощування санкцій щодо юридичних осіб.

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"Засвітити" та обмежити кожне підприємство, яке має пряме чи опосередковане відношення до російського ВПК або до фінансування війни – це те, що допоможе запобігти виробництву агресором сучасної зброї в потрібній для ведення війни кількості.

Найкреативніший напрямок у Росії – схеми з обходу санкцій

Ми бачимо, скільки зусиль та креативу застосовує сьогодні Росія для створення схем обходу санкцій. Придумати спосіб, як обманути сусідів або щось вкрасти – це насправді, мабуть, найкреативніший напрямок діяльності Росії ще з часів СРСР.

На жаль, це завжди буде змагання у швидкості прийняття рішень. Тут більшості наших західним партнерам теж є над чим замислитись. Щонайменше над тим, що для ефективності санкцій треба мати спеціальні механізми та інфраструктуру запровадження, імплементації, контролю за дотриманням санкцій. Так, це додаткові структури, люди, бюджетні кошти.

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Ні, ми не наївні. Ми бачимо, як важко схвалюються багато важливих рішень. Ми розуміємо політичні складнощі, які доводиться долати тим, хто усвідомлює необхідність зупинити російську агресію. Але ми бачимо і світові тенденції. Про глобальну економіку станом на 24 лютого 2022 року в цьому світі доведеться забути. Надовго. Будувати нову систему світової безпеки й нові економічні зв'язки – через втрати та кризи. Зрештою, на жаль, цьому немає альтернативи.

Санкції – це надовго. Сподівання тих, хто чекав, що "криза" якось сама мине, не виправдалися. Натомість надходить розуміння, що справжня криза у світі тільки починається.

Санкції – блокування активів, інвестиційні, експортні та інші обмеження – надовго стануть одним з інструментів (не найгіршим, на жаль) спілкування між окремими державами та групами держав. Тому кожна країна повинна мати відповідні органи та процедури. Ще вчора. Сьогодні цим потрібно займатися терміново.