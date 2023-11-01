У Росії зміцніла нова "вежа Кремля"

Наразі пазл збирається.

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Тільки останніми днями:

Віктор Золотов (головнокомандувач Росгвардії – 24 Канал) посилюється після кризи Дагестані.

Росгвардія отримує важке озброєння. Наразі його пообіцяли Рамзану Кадирову, але практично всі підрозділи Чечні – це саме Росгвардія. Тому передача броні, артилерії та бойової авіації до інших підрозділів є справою часу.

І, нарешті, ПВК "Вагнера" під Росгвардією.

Уже ці факти дозволяють стверджувати, що російський президент Владімір Путін створює силову альтернативу і балансир впливу міноборони Росії, який посилюється. Причому, якщо говоримо про вагнерівців у найбільш токсичному для Сєргєя Шойгу вигляді.

Відкритим залишається інше питання: що з іноземними активами цієї групи? Поки що вагнерівці за кордоном (зокрема в Африці) займаються розвідкою та частково ФСБ.

Але якщо ці активи теж переходять під крило Золотова, то останній отримує внутрішньополітичну вагу. А також власні фінансові ресурси, адже не варто забувати, що бізнес (комплекс охорона – корисні копалини – політтехнології – війна) групи "Вагнера" на Африканському континенті прибутковий.

У будь-якому випадку маємо різке посилення Золотова і перетворення його на одну з ключових фігур при можливому переділі влади у Росії. Я ще раніше говорив, що Золотов стоїть "на порозі" виходу з "вежі силовиків" та створення власної "вежі Кремля". Процес триває.