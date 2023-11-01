В России окрепла новая "башня Кремля"

Сейчас пазл собирается.

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Только в последние дни:

Виктор Золотов (главнокомандующий Росгвардией – 24 Канал) усиливается после кризиса в Дагестане.

Росгвардия получает тяжелое вооружение. Пока его пообещали Рамзану Кадырову, но практически все подразделения Чечни – это именно Росгвардия. Поэтому передача брони, артиллерии и боевой авиации другим подразделениям является делом времени.

И, наконец, ЧВК "Вагнера" под Росгвардией.

Уже эти факты позволяют утверждать, что российский президент Владимир Путин создает усиливающуюся силовую альтернативу и балансир влияния минобороны России. Причем, если говорим о вагнеровцах в наиболее токсичном для Сергея Шойгу виде.

Открытым остается другой вопрос: что с иностранными активами этой группы? Пока вагнеровцы за рубежом (в частности в Африке) занимаются разведкой и частично ФСБ.

Но если эти активы тоже переходят под крыло Золотова, последний получает внутриполитический вес. А также собственные финансовые ресурсы, ведь не стоит забывать, что бизнес (комплекс охрана – полезные ископаемые – политтехнологии – война) группы "Вагнера" на Африканском континенте прибыльный.

В любом случае имеем резкое усиление Золотова и превращение его в одну из ключевых фигур при возможном переделе власти в России. Я еще раньше говорил, что Золотов стоит "на пороге" выхода из "башни силовиков" и создания собственной "башни Кремля". Процесс продолжается.