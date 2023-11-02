Ситуация близка к отчаянию?

Он не рассказал о потребностях в бронетехнике, пилотируемой тактической авиации, оперативно-тактических ракетах, "классической" ствольной артиллерии и о военно-морской составляющей.

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Из этого можно заключить, что в этой публикации Залужный наметил только:

острейшие технологические и организационные проблемы, которые встали перед нашим войском в военно-техническом плане;

проблемы, которые мы можем решить, в первую очередь, только с полным привлечением собственных сил, и разве что во вторую очередь – с отдельным вкраплением поставок от западных партнеров.

Другими словами – по отдельным сегментам у нас ситуация близка к отчаянию, и это несмотря на уже затраченные усилия.

Ну, например, Залужный прямо указывает, что нам таки нужны дроны-камикадзе с таким же функционалом, как "Ланцеты", "Кубы" и "Шахеды" россиян. У нас до сих пор нет таких стандартизированных самолетов-снарядов, которые могли бы брать на себя функционал контрбатарейной борьбы и дальнобойных ударов. И это при наличии "армии дронов" и обилии типов и производителей БПЛА.

Возможно, "картонные дроны" в налетах на электроподстанции где-то под Белгородом или Курском – это действительно хорошо. Но если мерить в плане влияния на ситуацию на поле боя, то серийная доставка "хлопка" соответствующего типа беспилотниками нужна сейчас скорее по Тихорецку, где как раз складывают все снаряды от КНДР.

Отдельная проблема и сегмент, где нужно принципиально другое применение дронов – это "вынос" тех же С-400 россиян, которые перекрывают воздушное пространство вплоть до города Днепр. Что, в свою очередь, вообще сужает пространство к использованию тех самыхF-16.

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Сложно сказать, что именно в этом сегменте у нас вызов уникален. Ведь та же Турция масштабировала производство и технологичность своих "Байрактаров" именно на фоне того, что сама прилагает усилия для самостоятельной модернизации уже имеющихся F-16, и по разблокированию поставки еще 160 таких самолетов от США.

Другой проблемный момент – нам нужно много управляемых артиллерийских снарядов тоже. Нюанс в том, что один управляемый артиллерийский боеприпас стоит до сотни тысяч долларов, а текущие темпы производства в странах Запада – несколько тысяч или несколько сотен в год. О судьбе отечественного аналогичного проекта 152-миллиметрового управляемого снаряда "Цветник", технологически подобного на российский "Краснополь", который, похоже, во второй половине 2010-х годов был похоронен окончательно – как-то и говорить неудобно.

Нехватка готовых продуктов и "железа"

Поиск массированных и эффективных решений по разминированию – это отдельный момент отчаяния. Если сам Залужный предлагал в тексте использовать хоть кассетные снаряды. Они в мире еще в большем дефиците, чем "конвенционные" артиллерийские боеприпасы.

История о том, чтобы ставить списанные реактивные двигатели на шасси и так "выжигать" минные поля – выглядит специфически. Она заимствована из музеев железнодорожной техники (когда-то на дрезины ставили списанные движки от МиГ-15, чтобы растапливать снег на путях). Но что-то надо придумывать в сфере инженерного военного искусства или боеприпасной химии в условиях, когда глубина минных полей россиян может достигать даже до 20 километров.

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А еще Залужный по сути говорит, что не хватает готовых продуктов и "железа", которые можно было использовать как системы автоматизированного управления войсками или же для введения в заблуждение российских средств радиотехнической разведки.

Для иллюстрации у нас вся авиация сейчас летает на малых высотах именно потому, чтобы не попадать в поле мониторинга вражеских РЛС. Даже при всех проблемах российских самолетов А-50 и А-50У (радиолокационного дозора) вполне достаточно, чтобы "перекрывать" большую часть территории Украины.

Также оказалось, что нам нужны еще более совершенные РЛС для контрбатарейной борьбы. А это уже вызов для отечественного ВПК.