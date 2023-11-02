Встреча Главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака и секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна на Мальте подняла на новый уровень коммуникацию на уровне руководства обеих стран и продемонстрировала тенденцию к возможности дальнейшего политического сближения.

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Чем обусловлены беспрецедентные действия Армении

Во-первых, армянское руководство и народ всегда находились на стороне Украины и критически относились к действиям России, развязавшей полномасштабную войну. К сожалению, из-за вопросов региональной безопасности, опасений российской угрозы и определенного воздержания премьер-министра Никола Пашиняна – Армения занимала осторожную позицию и нечасто озвучивала собственную позицию публично.

Сегодня ситуация кардинально поменялась. После окончательного российского предательства и сдачи армянских интересов в пользу Азербайджана Россия полностью потеряла даже минимальные остатки доверия, которые были до завершающей фазы Нагорно-Карабахской войны.

Одновременно в Армении поняли, что даже вопреки сохранению военных рисков со стороны России, если Ереван будет "молчать", то не получит международной поддержки, а со временем станет следующей региональной жертвой российского режима. В основе армянской внешней политики уже не лежит "воздержание или нейтральность" в отношении к России, начался период "субъектности" и отказа от страха в проявлениях полной самостоятельности действий.

Во-вторых, в Армении понимают, что единственный путь для сохранения независимости и развития страны – движение на европейском направлении и сближение с США.

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В данном ключе налаживание отношений с Украиной – один из элементов новой внешнеполитической доктрины официального Еревана.

Если Украина расценивается как форпост интересов США в Европе и в противостоянии с Россией, Израиль – на Ближнем Востоке, Тайвань – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то Армения может стать таким союзником на Кавказе.

Таким образом, для армянской стороны важно развитие дипломатических связей с украинским руководством.

В-третьих, объявление курса на евроинтеграцию становится приоритетом внешнеполитической стратегии Армении, поэтому сотрудничество с Украиной будет играть фундаментальную роль. Фактически Украина стала флагманом новых подходов ЕС в программе Восточного партнерства, создала условия для собственной интеграции и перспективы "включения" Молдовы и Грузии в указанные процессы. Кроме того, Украина приобретает неоценимый опыт реформирования в соответствии с критериями ЕС, как страна, лишившаяся постсоветского прошлого и вышедшая из-под российского влияния.

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В обоих случаях для Армении интересно сотрудничать как в изучении украинского опыта, так и в более широком политическом взаимодействии – создать своеобразную ось стран, ориентированных на европейскую интеграцию: Украина – Молдова – Грузия (в случае необходимых демократических изменений) и Армении (в пределах выхода из орбиты русского влияния).

В-четвертых, Армения следует примеру Украины и ищет возможности обеспечения собственной безопасности через действенную систему двусторонних договоров – например, с Францией или Индией. Это будет обеспечивать поставку военной техники, помощь инструкторов и т.д.

В данном аспекте обе страны могут взаимодействовать над выработкой новых форматов взаимодействия в военно-технологической сфере, а в стратегической перспективе выступить совместно в вопросе противодействия российским империалистическим потугам.

Что получит Украина от такого сотрудничества?

По меньшей мере надежного партнера, который будет поддерживать нашу позицию в ходе голосований на международной арене (в частности в Генеральной Ассамблее ООН), будет поддерживать украинскую "формулу мира", будет искать возможности наращивания экономического сотрудничества, окончательно прекратит транзит подсанкционной продукции в Россию, де-факто присоединится к экономическим ограничениям против агрессора.

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Как максимум, стратегического союзника, который будет основываться на выходе из-под российского влияния, выводе российской базы с собственной территории и возглавит тренд на вытеснение России с Кавказа, продолжая "разлом" таких пророссийских наднациональных объединений, как ОДКБ или СНГ.

Важно, что участником мероприятия на Мальте был Армен Григорян. Он выступает очень влиятельной политической фигурой в Армении, отличается конструктивными связями в США и Европе. К его мнению прислушивается Никол Пашинян, дающий возможности секретарю Совбеза влиять на формирование внешнеполитического курса страны.

В таких условиях мы будем наблюдать дальнейшее украино-армянское политическое сближение, полную поддержку Арменией Украины на международной арене (в первую очередь, в вопросах консолидации вокруг "формулы мира", а также инициативы "Крымской платформы"). А главное – возможный визит Пашиняна в Киев, который станет окончательным ударом по российским интересам и последующим этапом очищения Армении от российского влияния.