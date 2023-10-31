Стратегический шпагат в 2023 году

Есть 2 кампании – 2022 года и 2023 года. Историки будущего будут отмечать значительные успехи сил обороны Украины в кампании 2022 года. Относительно кампании 2023 года будут говорить, что успехи сил обороны были скромнее, несмотря на феноменальное напряжение усилий и самопожертвование наших армейцев.

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Любая кампания определяется 3 параметрами:

политические цели,

действующий военный потенциал,

способность использовать этот потенциал.

В 2022 году у нас была практически идеальная синхронизация между всеми тремя параметрами. Политическая задача минимум, которую должны были реализовать, – это сорвать блицкриг, истощить наступательный потенциал врага и отстоять/вернуть максимум своего.

Одним словом – стратегическая оборона. Под это мы привлекли и соответствующий потенциал и продемонстрировали соответствующую способность его применять.

В 2023 году уровень политических задач возрос – от того, чтобы играть от обороны до того, чтобы в рамках классической наступательной операции возвращать свое. Конкретно успех наступательной операции на Юге был определен как мерило успеха. Однако под соответствующие задачи Силы обороны Украины не получили соответствующего потенциала.

Со способностью воевать сложнее, потому что от нас ждали одного – быстрые прорывы механизированных сил, – а на выходе получили тактику малых групп, которая была единственно возможной в тех условиях. Так или иначе, в 2023 году у нас получился стратегический шпагат, когда между политическими целями, боевым потенциалом и способностью его масштабно применять есть большой разрыв.

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Нам требуется баланс всех параметров

Почему в 2023 году произошло так, а не иначе оставим на следующие размышления. Ключевой же вопрос – что дальше? А дальше – домашняя работа на военную стратегию в кампании 2024 года, где снова будет найден правильный баланс между политическими задачами, потенциалом и способностью его применять. В этом балансе будет консенсус и внутри страны, и между Украиной и партнерами. Ибо это и об управлении ожиданиями.

Если мы делаем свою домашнюю работу, которую за нас ни Белый дом, ни Конгресс США не сделают, то мы большие молодцы. Если нет, то нечего удивляться, что после еще одной кампании желание нам помогать в долгосрочной перспективе еще больше испарится.