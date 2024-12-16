Трамп отметил, что российско-украинская война – это гораздо более сложная история, чем ситуация на Ближнем Востоке. Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко предположил 24 Каналу, что республиканец начинает понимать, что война в Украине – это такая простая ситуация, как ему казалось раньше.

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"Он сейчас пытается каким-то образом бороться с этой сложностью, с тем, чтобы попытаться согласовать между собой свой более популистский подход, упрощенное решение достаточно сложных проблем, непростую реальность, которая состоит из очень многих факторов. Для того, чтобы все эти факторы согласовать, очевидно, недостаточно только его желания или его видения самого себя как мастера заключения сделок", – сказал он.

Урегулирование войны в Украине

По мнению Тараса Жовтенко, недавнее интервью Дональда Трампа журналу Time свидетельствует о том, что Трамп начинает понимать всю сложность ситуации с войной России против Украины. В его заявлениях есть определенная конкретика, однако ее мало.

В частности, новоизбранного американского лидера спрашивали, может ли он оставить Украину без помощи, без политической и военно-технической поддержки. Трамп начал немного путаться, считает эксперт по международной безопасности.

Он был вынужден сказать, что Украину он оставить не может, потому что он рассматривает Украину как фактор геополитического давления на Россию и на путинский режим. То есть в этом ответе он пытался для себя самого даже примирить две противоречивые позиции, которые пытаются ужиться в его реальности, в его видении российско-украинской войны, ситуации с безопасностью в Европе,

– объяснил он.

Очевидно, что сейчас Трамп не имеет целостной картины по войне в Украине. Он пытается осмыслить, как должен выглядеть механизм мирного решения российско-украинской войны. До его инаугурации вряд ли мы услышим его окончательный план.

По некоторым позициям Дональд Трамп имеет достаточно твердое видение. В частности, не очень позитивное восприятие перспективы членства Украины в НАТО. Республиканец говорит о том, что американские войска не будут участвовать в предстоящей миротворческой миссии западных стран на украинской территории. Новоизбранный лидер США убежден, что Европа должна обеспечивать безопасность Украины, гарантировать прекращение огня, дальнейшее мирное урегулирование.

"Он говорит о том, что прежде всего европейские страны должны нести это бремя ответственности. Они должны больше вкладываться в собственную безопасность. Именно европейские страны и их вооруженные силы должны формировать основу этого будущего миротворческого контингента западных стран, который может быть развернут в Украине. На этом вся конкретика заканчивается", – подчеркнул Жовтенко.