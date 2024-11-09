Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Охранять буферную зону должны европейские войска.

Смотрите также Сверхважные для Украины: кто займет ключевые посты в администрации Трампа и кого следует бояться

Какой может быть версия "мирного плана" Трампа

Подробности вероятного плана стали появляться после заявления президента Владимира Зеленского, который предостерег, что любые попытки установить мир через уступки России станут "самоубийством" для Европы.

Этот план – может быть одним из нескольких, которые рассматривает Трамп, который перед выборами заявил о намерении начать мирные переговоры еще до вступления в должность в январе.

Согласно деталям, озвученными тремя сотрудниками команды Трампа, предлагается замораживание текущей линии фронта и согласие Украины на отсрочку вступления в НАТО на 20 лет.

Зато США будут активно поставлять Украине оружие, чтобы удерживать Россию от возобновления войны.

США не будут привлекать своих военных к патрулированию и охране буферной зоны, как и не будут финансировать ее.

Мы можем провести обучение и предоставить другую поддержку, но ствол пушки будет европейским. Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы,

– сказал член команды Трампа.

В то же время сам Трамп никогда подробно не объяснял, какое именно соглашение, по его мнению, сможет завершить войну в Украине.