Но херсонцы не сдаются. Они являются примером, как каждый из нас может противодействовать угрозам в своем городе. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

К теме Россияне атаковали Херсон дронами: убили 67-летнего мужчину

Каждый является мишенью

Дроны – это настоящая боль для Херсона. По словам председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, в течение осени россияне совершили более 6 800 атак дронами на жителей города и области. В результате этого пострадало 357 человек, из них 23 человека погибли. Дроны атакуют Херсонщину ежедневно, иногда по 100 штук.

Российские войска используют модифицированные дроны для атаки на женщин, которые покупают арбузы на улицах, и детей, которые играют в парках. Прятаться от дрона на улице сейчас, когда опали листья с деревьев, значительно сложнее.

"Сначала вы видите разведывательный дрон, например Mavic", – рассказывает Светлана, врач из Херсона, – "Вы его почти не слышите, и он просто осматривается, отправляя видео российскому пилоту на другую сторону реки. Затем появляется FPV-дрон, который сбрасывает на вас гранату или банку со взрывчаткой. Иногда дрон разбивается и взрывается".

Опасность побуждает к действию

Волонтер Ольга Чернышева – одна из тех, кто пострадал от российского дрона. Когда женщина возвращалась домой с работы в центре Херсона, дрон сбросил взрывчатку на ее машину. К счастью, к тому времени Ольга уже вышла из авто. Впоследствии саперы извлекли из ее машины неразорвавшуюся часть осколочной гранаты.

Этот случай побудил Ольгу действовать. Она решила, что крайне необходимы постеры о безопасности от дронов. Инициативу поддержала Херсонская ОВА, а разработал постеры проект Dovidka.info Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Читайте также Россияне решили воспользоваться моментом на Покровском направлении

Информационные постеры и ролики – часть нашей большой информационной кампании в Херсоне. Мы совместно с ОВА и городским советом распространяем эту информацию через местные паблики и медиа. А кроме этого – специально для херсонцев, – создали отдельную страницу на сайте Dovidka.info, где есть план действий для спасения от дронов, мин, а также полезные контакты.

Инициировать информационную кампанию может каждый, кому не безразлично

Каждый из украинцев сегодня оказывает сопротивление врагу тем или иным способом, а мы рассказываем и обучаем, как это можно сделать. Совместно с Центром национального сопротивления мы работали над проектом для семи приграничных и прифронтовых регионов, где враг ближе всего. Разрабатывали и распространяли лифлеты о кибербезопасности и медицине, постеры, борды, а также брошюру "Жизнь во время войны: советы по безопасности, медицины и сопротивления" (скачать электронную версию – можно здесь).

Именно тогда наладили тесное взаимодействие с некоторыми прифронтовыми регионами. Поэтому когда возникла потребность в информировании о дроновой опасности, волонтер Ольга совместно с Херсонской ОВА обратилась к нам с просьбой разработать плакаты с алгоритмом действий при атаке дронов. К созданию инструкции присоединился Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Херсонской области.

Чтобы помочь, мы изготовили для Херсона постеры с алгоритмом спасения от дронов, сбрасывающих взрывчатку. Их разместили в укрытиях, на почтах, в школах, на остановках общественного транспорта и в различных государственных учреждениях.



Как уберечься от атаки дронов / Фото предоставлено автором

Впоследствии мы создали анимационный ролик "Как спастись от дрона", который сегодня доступен онлайн и транслируется в Национальном телемарафоне.

Кроме постоянной угрозы с воздуха, херсонцы вынуждены сталкиваться еще с одной коварной опасностью – минами-"лепестками". Российские военные дистанционно минируют территорию региона, разбрасывая со специальных мобильных комплексов эти небольшие, но смертельно опасные взрывные устройства.

Заметьте Истерика россиян очень заметна: на какие коварные действия идет враг на Херсонщине

"Лепестки" маскируются под обычные листья или мусор, что делает их практически незаметными на земле. Последствия ужасные. Едва ли не ежедневно в Херсоне и области на них подрываются люди, теряя конечности.

Информационные постеры о минной опасности стали продолжением нашей кампании для Херсона. Мы разработали еще одну серию постеров, содержащих четкие инструкции, как распознать "лепестки" и что делать, если вы их нашли.

Постеры распространяются по всему региону в укрытиях, магазинах, на остановках общественного транспорта, в государственных учреждениях и других местах скопления людей.



Постеры о минной опасности / Фото предоставлено автором

В планах Центра – создать анимационный видеоролик о минах-"лепестках" с советами по безопасности.

Между тем на билбордах Херсона можно увидеть ссылку на Dovidka.info как ресурс с советами по безопасности.



Что надо знать о дистанционном минировании / Фото предоставлено автором

Вы тоже можете стать амбассадором безопасности в своем городе

Сопротивляться не обязательно только с оружием в руках. Распространять информацию – это тоже сопротивление. Живете в городе недалеко от фронта и его тоже дистанционно минируют россияне? Распространите информацию, как спастись.

Чтобы стать амбассадором безопасности, выполните три простых действия:

изучите инструкцию сами;

напечатайте готовый макет постера;

наклейте их в лифте, подъезде, в офисе или на остановке.

Тогда больше людей прочитает важную информацию, потому что осведомленность – это первый шаг к спасению.

На этой странице вы найдете макеты постеров о минной безопасности и защите от дронов, разработанные проектом Dovidka.info. Форматы разные, в том числе и самый простой – А4, чтобы каждый мог напечатать постер на обычном принтере.

Не преуменьшайте ценности таких поступков. Мы убеждены, что они помогут уменьшить количество жертв среди мирного населения и уберечь людей от опасности. Ведь быть в безопасности – это тоже сопротивление.