Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что российская пропаганда пугает массированными обстрелами. Там даже угрожают осуществить наступление на Херсон.

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Какова ситуация на Херсонщине

Как отметила Вирлич, таким образом пропагандисты осуществляют психологическое давление на украинцев. Они хотят посеять панику среди людей.

Мы видим эту истерику у россиян. Они распространяют различные фейки, что у них все хорошо, а у нас все плохо. Вбрасывают информацию, что нужно бросать свои дома, потому что россияне "обязательно будут наступать". А месяц назад угрожали, что планируют за два месяца уничтожить всю энергетическую инфраструктуру правобережья Херсонщины,

– рассказала Вирлич.

В их соцсетях постоянно запугивают будущими обстрелами. Якобы они все захватят, не будет никакой связи и возможности им противостоять. Параллельно они продолжают обстреливать правобережье Херсонщины.

Ситуация остается контролируемой. Жители правобережья понимают, что рядом Силы обороны Украины. Все российские угрозы не оправдываются,

– подчеркнула Вирлич.

Напомним, в начале декабря глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в интервью The Finacial Times рассказал, что российские оккупанты могут попытаться наступать на Херсон. Для этого они якобы подготовили 300 лодок для форсирования Днепра.