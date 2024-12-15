Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що російська пропаганда лякає масованими обстрілами. Там навіть погрожують здійснити наступ на Херсон.

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Яка ситуація на Херсонщині

Як наголосила Вірлич, у такий спосіб пропагандисти здійснюють психологічний тиск на українців. Вони хочуть посіяти паніку серед людей.

Ми бачимо цю істерику в росіян. Вони поширюють різні фейки, що у них все добре, а у нас все погано. Вкидають інформацію, що потрібно кидати свої домівки, бо росіяни "обов'язково наступатимуть". А місяць тому погрожували, що планують за два місяці знищити усю енергетичну інфраструктуру правобережжя Херсонщини,

– розповіла Вірлич.

У їхніх соцмережах постійно залякають майбутніми обстрілами. Буцімто вони все захоплять, не буде ніякого зв'язку та можливості їм протистояти. Паралельно вони продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини.

Ситуація залишається контрольованою. Мешканці правобережжя розуміють, що поруч Сили оборони України. Усі російські погрози не справджуються,

– наголосила Вірлич.

Нагадаємо, на початку грудня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю The Finacial Times розповів, що російські окупанти можуть спробувати наступати на Херсон. Для цього вони нібито підготували 300 човнів для форсування Дніпра.