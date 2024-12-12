Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина.
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Атака на Херсон 12 декабря: есть жертва
Председатель ОВА отметил, что с самого утра россияне бьют по Херсону с БПЛА.
В результате очередной дроновой атаки в Днепровском районе города ранения, несовместимые с жизнью, получил 67-летний мужчина. Мои соболезнования родным погибшего,
– написал Александр Прокудин.
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24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате российской атаки. Вечная память!
Кстати, за прошедшие сутки под российским огнем и авиаударами оказался не только Херсон, но и еще 28 населенных пунктов области.
Оккупанты били по социальной инфраструктуре и жилых кварталах. Повредили многоэтажку и 16 частных домов. Кроме того, изуродовали хозяйственную постройку, гараж и частные автомобили. В результате российской агрессии получили ранения еще 6 человек.