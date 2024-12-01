Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Александра Прокудина.

Смотрите также Оккупанты обстреляли Херсон и пригород: есть жертвы, раненые и разрушения объектов энергетики

Российские войска атаковали с дрона общественный транспорт в Херсоне

Утром армия страны-агрессора атаковала с БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе. Александр Прокудин, руководитель Херсонской областной государственной администрации, отметил, что, к сожалению, есть погибшие и раненые.

Предварительно, очередной террористический удар врага унес жизни трех мирных жителей,

– говорится в сообщении.

По его словам, сейчас более подробная информация уточняется.

Также ранения получили еще 7 херсонцев. Указывается, что всех пострадавших доставили в больницу. Медики их дообследуют и оказывают всю необходимую помощь.