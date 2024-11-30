Около 8:00 враг с дрона атаковал Днепровский район Херсона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Романа Мрочко, начальника Херсонской городской военной администрации.

Смотрите также Система сохранила целостность, но ситуация сложная, – Шмыгаль об энергетике

Какова ситуация на Херсонщине после российских ударов

В результате удара по Днепровскому району Херсона осколочные травмы и ампутацию голени получил 73-летний мужчина. Также ранены двое мужчин 52 и 49 лет в пригороде, у обоих – минно-взрывные и осколочные ранения.

К врачам также обратились двое мужчин 46 и 52 лет и 50-летняя женщина, которые получили минно-взрывную травму и контузию. В общем ранены семь местных жителей.

На 52-летнюю женщину из пригорода Херсона российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Её госпитализировали с осколочной и минно-взрывной травмой ноги.

Около 11:15 российские военные атаковали одну из остановок в поселке Антоновка. В результате артобстрела погиб мужчина и женщина, ещё одна гражданская получила ранения и была госпитализирована.

Около 12:00 оккупанты снова ударили по Херсону, на этот раз травмы получил 49-летний мужчина.

Из-за атаки в частности есть повреждения энергосистемы. Все службы работают над стабилизацией ситуации. Из-за этого есть ограниченные проблемы с теплоснабжением и водоснабжением.